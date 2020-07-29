"Пить меньше надо": сожительница погибшего Сергея Захарова обратилась к Михаилу Ефремову

Предварительное слушание по скандальному делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова вызвало небывалый ажиотаж - к Пресненскому суду пришли десятки репортеров. Не могла пропустить заседание и сожительница погибшего в аварии Сергея Захарова. Ирину Стерхову в здание не пропустили - женщина не является потерпевшей по делу из-за того, что ее брак с Захаровым не был официально зарегистрирован. Но она смогла излить душу светским хроникерам.

Ирина Стерхова резко осудила Михаила Ефремова за отказ от признания вины. Когда репортеры спросили у сожительницы погибшего водителя Сергея Захарова, как она отнеслась к такому повороту, она молчать не стала. "Это не мужской поступок", - ответила Ирина.

Она также отметила, что никто из представителей именитого актера не предлагал ей денежных компенсаций и не приносил извинений. Стерхова заявила, что хотела бы дать совет Ефремову. "Пить меньше надо", - отчитала она артиста.

Ранее стало известно, что сожительница Захарова подала в суд на следствие, которое отказалось ей давать статус потерпевшей, при котором она могла бы рассчитывать на компенсацию со стороны Ефремова.

Ирина Стерхова отметила, что никто из представителей именитого актера не предлагал ей денежных компенсаций и не приносил извинений. Фото: скрин с видео

Предварительное слушание по скандальному делу должно было состояться 29 июня. Однако его перенесли из-за отсутствия стороны защиты актера. Эльман Пашаев ранее говорил, что будет в этот день в командировке. В итоге заседание перенесли на 30 июля.

К слову, у здания суда собралась группа поддержки 56-летнего Михаила Олеговича. Некая женщина даже заявила, что актера попросту подставили. "Его не только не было за рулем, его вообще в машине не было. Его привезли, высадили возле клумбы, которую нам показывают по телевизору. Там сплошная нарезка, монтаж! Настоящих кадров нам не показывают", - считает фанатка.

Адвокат же родственников Захарова относится к подобным рассуждениям с иронией. "Свидетели, которые были на Садовом кольце, все говорят о том, что Ефремов был в автомобиле один. И если он был в машине и не виноват, а машина в порядке, то тогда, очевидно, вступает некий другой фактор, а именно - Ефремов не был за рулем. Это значит, что автомобилем управляли привидения, нечистая сила, пришельцы из космоса. Но я думаю, что наш суд справится с этой коллизией, и марсиане получат срок, в конце концов", - поведал Александр Добровинский.

Он подтвердил отказ Ефремова признать себя виновным. По словам правозащитника, сначала актер сознался в содеянном, а затем забрал свои слова назад. "Это есть в материалах дела", - отметил он.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии опьянения за рулем джипа выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце в Москве и столкнулся с автомобилем службы доставки. В результате аварии водитель-курьер Сергей Захаров скончался в больнице. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело. Изначально он признал вину и даже публично извинился перед семьей погибшего. В настоящее время звезда "Современника" находится под домашним арестом в своей квартире в Плотниковом переулке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793258" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов не предлагал родным погибшего в ДТП Сергея Захарова денежную компенсацию.

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