Мужа Полины Гагариной застали с новой девушкой

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина в мае 2019 года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Несколько месяцев назад стало известно о том, что Полина Гагарина разъехалась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. О том, что брак певицы и фотографа рухнул, сначала сообщили их общие друзья, а потом и сам Дмитрий подтвердил, что действительно не живет с Полиной. И если артистка все свое время посвящает воспитанию сына и дочки, то Исхаков начал заново строить личную жизнь.

Полина Гагарина до сего дня ни разу не комментировала свой разрыв с Дмитрием Исхаковым. В то время как фотограф часто публикует в блоге грустные стихи. Подписчики решили, что меланхолия мужчины связана как раз с расставанием с женой.

Однако на днях стало известно, что Дмитрий вовсе не одинок. Его застали в Ботаническом саду на ВДНХ в компании эффектной шатенки с ребенком. Малышу было на вид около года.

Исхаков вез коляску, а мама несла мальчика на руках. При этом пара также держалась за руки и выглядела как молодая семья, передает Super.

К слову, фото этой же девушки есть и в блоге Дмитрия. Новую спутницу Исхакова зовут Екатерина. Сфера деятельности девушки не связана с шоу-бизнесом.

Напомним, слухи о разладе в отношениях певицы с фотографом ходили давно. В июне супруг Гагариной наконец подтвердил, что больше не живет с семьей. Тем не менее, Дмитрий продолжает заниматься воспитанием дочери Мии и общается с остальными родственниками звездной жены. Он занимается и воспитанием Андрея - наследника Полины от первого брака с Петром Кисловым. Мужчина смог выстроить отличные отношения с пасынком. Поклонники звезд до сих пор сокрушаются и не могут поверить в то, что браку артистки настал конец. Многие пытаются выяснить причину разрыва звездной пары.