2020-07-26T21:14:58+03:00
Звезды

Мама Полины Гагариной оказалась редкой красавицей: Дмитрий Исхаков показал тещу-модель

При виде Екатерины Владимировны поклонники пришли в восторг
Ольга ЛИБГАРДТ
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У Полины Гагариной очень красивая мамаУ Полины Гагариной очень красивая мамаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков до сих пор не назвали причину своего развода. И если певица никак не комментирует разрыв с мужем, то Дмитрий Исхаков изливает душу поклонникам в блоге. Вероятно, так мужчине легче переносить расставание с певицей.

Дмитрий Исхаков в последнее время активизировал свою деятельность в соцсетях. Не успели поклонники обсудить пикантные фотографии прелестниц, которые опубликовал муж Полины Гагариной, как публику ждал новый сюрприз.

isxakovisxakov
Мне невероятно повезло с тещей
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Как оказалось, Дмитрий отлично ладит с мамой Полины. "Удивительная история. Мне невероятно повезло с тещей. Подозреваю, это редкость. Ирония в том, что напоследок открылась еще одна сторона ее таланта. Она чудесная модель для съемок. Официально я открываю новую главу в ее жизни и буду представлять ее как агент на рынке моделей для съемок", - заявил 42-летний фотограф.

Снимки женщины вызвали восторг у подписчиков Дмитрия, которые поспешили усыпать Екатерину Владимировну комплиментами. Более того, теперь публика видит, в кого красотой пошла Гагарина.

"Мама Полины очень красивая, нежная и женственная!", "Какая же она красивая. Поля пошла в маму, она безумно похожа на нее", "Невероятная женщина", "Екатерина Владимировна, невероятно красива и женственна!", "Красавица! Прекрасный человек!", "Вот она, красота, закрытое естество", "Редкая первозданная красота", "Порода! Полина похожа на маму", "Когда с тещей повезло больше, чем с женой", "Хочется также выглядеть лет через 20", - делятся фолловеры.

isxakovisxakov
Чудесная модель для съемок
4106 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, слухи о разладе в отношениях певицы с фотографом ходили давно. В июне супруг Гагариной наконец подтвердил, что больше не живет с семьей. Тем не менее, Дмитрий продолжает заниматься воспитанием дочери Мии и общается с остальными родственниками звездной жены. Он занимается и воспитанием Андрея - наследника Полины от первого брака с Петром Кисловым. Мужчина смог выстроить отличные отношения с пасынком. Поклонники звезд до сих пор сокрушаются и не могут поверить в то, что браку Гагариной настал конец. Многие пытаются выяснить причину разрыва звездной пары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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