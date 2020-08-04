Отдала со слезами: мама Юлии Началовой избавилась от нарядов певицы

Юлия Началова умерла полтора года назад. Все это время ее мама - Таисия Николаевна - бережно хранила наряды дочки. Однако недавно избавилась от концертных костюмов певицы.

Юлия Началова была настоящей модницей. В ее гардеробе - десятки эксклюзивных концертных нарядов, некоторые из них можно назвать настоящим произведением искусства. Родные певицы до недавнего времени не торопились избавляться от вещей дочери. Однако на днях стало известно, что мама вокалистки отдала некоторые ее наряды.

"Три платья и две пары обуви. Она хочет сохранить память о дочери, поэтому вещи попали ко мне как к крупнейшему в России частному собирателю исторических костюмов", - похвастался историк моды Александр Васильев.

По его словам, за платья певицы ее родные не попросили ни копейки. А ведь концертные костюмы Началовой выполнены по индивидуальным лекалам, расшиты камнями и стразами.

Васильев уверяет, что роскошные наряды звезды пользуются особым спросом. "Юлия Началова - не забытая певица. Ранняя смерть красивой молодой женщины никого не может оставить равнодушным. Трагедия всегда прибавляет интерес к истории любого человека. Люди говорят: «Как жалко, что рано ушла!»", - вздыхает историк моды.

У Началовых наряды забирал его личный помощник, передает Собеседник.Ru. "Я разговаривал с мамой Юлии по телефону. Помощник рассказал, что мама Юлии была в слезах. Она очень трогательно прощалась с этими платьями", - откровенничает Васильев.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в Москве от остановки сердца в результате абсцесса. Ее внезапная гибель шокировала как поклонников, так и друзей певицы. 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на 17-м участке Троекуровского кладбища столицы. В последний путь артистку провожали самые близкие родственники, друзья, поклонники и звезды шоу-бизнеса.