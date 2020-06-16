"Мраморный ангелочек охраняет покой": на могиле Юлии Началовой установили памятник со святой землей

Юлии Началовой нет с нами чуть больше года. Родные певицы на днях завершили работы по установке памятника из черного гранита на ее могиле и решили показать поклонникам, как выглядит мемориал. Артистка нашла свой последний приют на Троекуровском кладбище.

"Установили памятник и я побывала у Юли. Вчера в беседе с ее родителями мы обсудили, что памятник надо показать людям. Никогда до этого я не выкладывала фото ее могилы. Делаю это ради тех, кто является ее поклонниками и не может доехать до Москвы, проживая в других городах", - написала в блоге помощница Юлии Началовой.

Анна Исаева сообщила, что установкой памятника близкие певицы занимались с мая, а все работы завершили в начале июня. "Белый мрамор в виде ангелочка охраняет ее покой. Черный гранит лаконично и тревожно скорбит по ней, обозначая границы жизни и смерти. А такой жизнерадостный и выразительный портрет красивого во всех смыслах человека напоминает нам о том, какой мы ее знали", - добавила женщина.

Стоит отметить, что поклонникам Началовой до сих пор трудно поверить, что их кумира больше нет. Они отметили, что памятник получился очень достойным.

"Страшно, конечно, смотреть на Юлину могилу", "В могилке святая земля, не зря на погосте крема освещали и воду заряжали. Помним, скорбим", "Ей бы еще жить и жить", "Красавица наша неземная", "Юлечка, обязательно принесу тебе букет роз. Прикоснусь к святой землице. Спасительница", "Покойся с миром, Юля", "Царствие небесное, Юлечка. Именно такой, как на этой фотографии, мы ее и запомнили", "Слезы текут, не могу удержаться. Помним. Любим. Скорбим", "Милый ангел, Юлечека", "Каждый день со мной твои песни. Пою и вспоминаю тебя", "осподи! Позаботься о ней на небесах. Как больно-то сердце сжимается, даже дыхание остановилось. Будет лето, будет зима. Но без тебя. Светлая тебе память, Юлечка!", - делятся переживаниями фанаты звезды.

После смерти Началовой ее могила стала местом паломничества. Поклонники заряжали воду и крем энергией своей любимицы. Люди по сей день приходят на 17-й участок, где похоронена певица, и расставляют перед ее фотографией бутылки, тюбики и баночки. После небольшого обряда вода якобы становится целебной, способной чуть ли не мертвого воскресить. А крем возвращает коже здоровый блеск и избавляет от морщин, помогает от высыпаний и неровностей, лечит подагру и диабет, борется с сепсисом и заживляет раны. Также появлялась информация, что крест на могиле Началовой замироточил. Такое обычно случается на месте захоронения святых. Паломники также берут горсточку земли с погоста, называя ее "святой".

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в Москве от остановки сердца в результате абсцесса. Артистку госпитализировали 8 марта. У нее диагностировали повышенный уровень сахара в крови и раннюю стадию гангрены, которая развилась из-за ранки на ноге. Врачи больше недели боролись за жизнь певицы, но спасти ее так и не удалось. Ее внезапная гибель шокировала как поклонников, так и друзей. 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на Троекуровского кладбища столицы. В последний путь артистку провожали самые близкие родственники, друзья, поклонники и звезды шоу-бизнеса.

У певицы осталась дочь Вера, отцом которой является футболист Евгений Алдонин. Девочка проживает с родителями артистки, но при этом часто бывает в гостях у отца.