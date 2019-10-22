2019-10-22T15:32:07+03:00
Звезды

Подруга показала домашнее видео Юлии Началовой с Евгением Алдониным

С момента смерти певицы прошло семь месяцев
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия Началова умерла 16 марта в Москве от остановки сердцаЮлия Началова умерла 16 марта в Москве от остановки сердцаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Семь месяцев прошло с момента смерти Юлии Началовой. Однако боль от невосполнимой утраты для близких певицы все еще сильна. Анна Исаева была не только помощницей звезды, но и одной из ее ближайших подруг.

Пиар-директор Юлии Началовой до сих пор не может оправиться от смерти артистки и регулярно выкладывает в своем блоге фото и видео о жизни певицы. Новая порция роликов довела Анну Исаеву до слез.

"Неожиданно и необъяснимо - почему я плачу... Конечно, у меня очень много такого домашнего видео. Конечно, я им не спекулирую, не ловлю хайп и не выставляю его ежедневно на всеобщее обозрение. Но я хочу сказать вам, ожидающим от меня этой спекуляции, я буду делать это, буду, но редко. И только по порыву души", - обратилась к публике убитая горем женщина.

isaeva.anyaisaeva.anya
У меня очень много такого домашнего видео
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Сегодня, по ее словам, как раз тот день, когда ее душа рвется, скорбит и плачет. "Мне хочется вспомнить и взгрустнуть. Мне хочется плакать и сейчас я роняю слезы... Потому что каждая деталь этого видео связана и со мной, и с моей артисткой...", - делится душераздирающими переживаниями Анна.

Ролик посвящен 12-летию дочери Началовой Веры. Поздравить девочку с днем рождения пришли самые близкие ей люди - мама Юля, Евгений Алдонин, родители Юли - Таисия Николаевна и Виктор Васильевич. "Здесь вся семья Долиных, и Сашенька, внучка Ларисы Александровы, знающая Юлины песни и искренне отплясывающая. И Лина - ее мама, дочь Ларисы Долиной, близкий друг Юли. И сама Лариса Александровна, сидящая в телефоне... Здесь Женя Алдонин. Он всегда присутствовал на дне рождения дочери. По-другому у нас не бывало", - делится откровением подруга Началовой.

В честь праздника в ресторан принесли аппарат караоке, чтобы было повеселее. Юля Началова весь вечер пела. "Всегда попадая в ноты... Мы с Юлей заказали атрибутику для Веры, связанную с темой, которая ее волновала тогда, - Код Да Винчи.. Здесь еще счастливые родители. И все это за три месяца до ухода в иную жизнь! Все мы, каждый из нас здесь счастлив! Ужасно все то, что произошло! Ни один из нас в тот момент не мог представить себе такой исход.", - убивается Анна Исаева.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в Москве от остановки сердца в результате абсцесса. Ее внезапная гибель шокировала как поклонников, так и друзей певицы. 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на 17-м участке Троекуровского кладбища столицы. В последний путь артистку провожали самые близкие родственники, друзья, поклонники и звезды шоу-бизнеса.

Юлию Началову убила случайность.Трагедия Юлии Началовой обросла миллионом версий. Сложно поверить, что молодую, красивую, талантливую женщину сгубила... случайность

ИСТОЧНИК KP.RU

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