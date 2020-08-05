«Почему папу свиньей назвали?»: Михаил Ефремов возмутился в суде

Пресненский суд проводит первое слушание дела о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.

В суде артист ответил на высказывание адвоката семьи погибшего Сергея Захарова о том, что Ефремов "подхрюкивал".

-Хотел бы обратить внимание суда на инсинуации и оскорбления в отношении меня Александра Добровинского. На прошлом заседании он заявил, что я якобы подхрюкивал. Так как я болельщик «Спартака», мне это в общем-то не обидно. Но прошу вынести адвокату замечание. У меня трое несовершеннолетних детей, их дразнят, им обидно, - заявил Михаил Ефремов.

Также адвокат актёра, Эльман Пашаев, подтвердил слова подзащитного и рассказал о реакции его детей.

- Я прихожу домой к подзащитному, а мне дети говорят: "Почему папу свиньёй назвали?". Это просто недопустимо! Пусть он сказал это не в зале заседаний, а возле суда, но это показали по телевизору. Дети смотрят! - возмутился Пашаев.

Корреспондент "Комсомольской правды" из зала суда сообщила также, что после всех ходатайств и заявлений суд наконец приступил к рассмотрению дела. Перечисление всех травм погибшего курьера Сергея Захарова заняло порядка четырёх минут.

Также сотрудник прокуратуры заявила, что Захаров поступил в больницу в 22:58, а скончался в 05.20 утра.

Напомним, 8 июня в центре Москвы на улице Смоленская площадь пьяный Ефремов за рулём чёрного Jeep Grand Cherokkee выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, за рулём которого был 58-летний курьер из Рязани Сергей Захаров. Спустя несколько часов после аварии он скончался от полученных травм в НИИ имени Склифосовского.

Актёр обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного обвинения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Экспертизы также показали следы наркотиков в крови Ефремова и доказали исправность автомобиля актёра в момент аварии. По решению суда Ефремов заключен под домашний арест сроком до 22 января 2021 года.