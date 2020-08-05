Режиссер Мария Иванова из Бейрута: «В Ливане и так кризис, сейчас после взрыва может начаться и голод»

Российский режиссер в настоящий момент находится недалеко от Бейрута. Здесь она снимает свой дебютный полнометражный фильм о судьбе ливанской девушки. Мария рассказала «Комсомолке», что сейчас происходит в Ливане и к чему готовятся местные жители.

- Повезло, что буквально за 3 дня до случившегося мы уехали в пригород, здесь в ливанской деревне у нас съемки, - говорит Мария. - Но взрыв был слышен и здесь, в 40 километрах от города. Что было там, в Бейруте, вообще не представляю. Ужас.

Взрыв в порту Бейрута потопил круизное судно Orient Queen .

К счастью, никто из съемочной группы — а это 67 человек (55 ливанцев, четверо россиян и два француза), не пострадал.

- Только один наш актер был в момент взрыва в Бейруте, в своем гостиничном номере. Он спасся только благодаря правильным действиям, сразу после первого взрыва (их было два друг за другом — ред.) он лег на пол. Поэтому из-за второго, более разрушительного удара, когда полетели стекла и разрушились здания, он не пострадал. И смог выбраться из полуразрушившейся гостиницы. Сейчас он уже с нами, эвакуирован из города. Хотя половина дорог перекрыто, водителю удалось его как-то вывезти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794530" frameborder="0"></iframe> Разрушения в центре Бейрута после взрыва.

- Что говорят по ТВ о причинах катастрофы?

- Что всему виной неправильное хранение этой селитры. В порту велись какие-то сварочные работы и искра попала сначала на склад с фейерверками и петардами, ну а потом и в этот контейнер. Говорят, аммиачное облако от взрыва достигло уже даже Дамаска, который в 100 километрах от Бейрута. Но мы у себя в деревне никакого запаха не чувствуем. Завтра я поеду в город, возможно там запах ощущается. Расскажу вам. Пока же правительство обязало всех носить маски в течение 48 часов. И отменило намечающийся недельный локдаун (запрет на выход из дома — ред.), связанный с эпидемией коронавируса. В стране объявлен траур.

- А то, что опасный груз принадлежал россиянину, говорят?

В Бейруте из-под завалов вытащили живого человека.

- Да, это не секрет. Когда я приехала впервые в жизни в Ливан в декабре 2015, история с конфискацией груза с судна российского олигарха была у всех на слуху. Даже я ее помню. Получается, опасные вещества хранились в порту 6 лет.

- Что вообще творится в Ливане? Есть ли паника? К чему люди готовятся? Может скупают продукты?

- Здесь скупали продукты и до, потому что в стране бушует экономический кризис. А теперь, после взрыва все боятся, что вообще наступит голод. Интернет, который и до трагедии работал с перебоями, сейчас вообще еле-еле тянет. Электричество регулярно пропадает. И так была непростая ситуация, а теперь еще и это….

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794526" frameborder="0"></iframe> В Бейруте начали разбирать завалы после взрыва.

- Ваши съемки не отменились?

- Нет. И дальше планируем не останавливать, хотя половина намеченных локаций (места для съемок — ред.) разрушены. Будем что-то придумывать. Я остаюсь здесь, в Ливане, менять билеты и лететь в Москву не планирую.

Беспилотник облетел руины зданий, разрушенных мощным взрывом в Бейруте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница разрушенного Бейрута: Если ты не умираешь, врачи откажут в помощи

В эфире радио «КП» о страданиях бейрутцев рассказала жительница города (подробности)

В ТЕМУ

Военный эксперт: Взрыв 2 тысяч тонн селитры стер бы Бейрут - но ее, похоже, разворовали в основном

Виктор Мураховский в дал оценку тому, что могло произойти в столице Ливана (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

"Команда в заложниках на плавучей бомбе»: Взрыв в Бейруте был предсказан в 2014 году

Один из самых авторитетных экспертов в области морских перевозок, шесть лет назад забивший тревогу об опасном грузе, назвал причину трагедии (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794368" frameborder="0"></iframe> Взрыв в порту Бейрута.

КСТАТИ

Эксперты о трагедии в Бейруте: Возможно, было взрывное устройство. Сама по себе селитра так рвануть не могла

Специалисты изучили видео с места ЧП (подробности)

"Гуманитарная катастрофа": Красный Крест взывает о помощи после взрыва в порту Бейрута

Даже Израиль готов помочь враждебной стране (подробности)