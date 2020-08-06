Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением о болезни

Поклонники пожелали здоровья дочери Анастасии Заворотнюк. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дочь Анастасии Заворотнюк не на шутку напугала пользователей соцсетей. В блоге девушка разоткровенничалась о своем состоянии здоровья. У Анны температура, заложенность носа и кашель.

"Я заболела, и очень сильно. Сдала тест на ковид, но результат пока не пришел. Симптомы очень похожи на сильную простуду. С одной стороны, я понимаю, что, наверное, мы все должны переболеть, чтобы у нас выработался общий иммунитет. Но с другой стороны, надо быть очень аккуратным, особенно если мы живем вместе с родителями, бабушками и дедушками", - обратилась к публике дочь Анастасии Заворотнюк.

Она отметила, что молодой организм гораздо проще справляется с вирусом, а вот пожилым людям это дается очень тяжело. Чтобы обезопасить своих близких, Анна самоизолировалась. "Я, пока не узнаю своих результатов, заперлась в комнате и высовываю нос, только чтобы забрать тарелку с едой. Берегите себя и близких", - написала девушка.

Поклонники пожелали ей здоровья и надеются, чтобы это окажется не коронавирус. Многие переживают за маму Ани. Анастасия Заворотнюк уже полтора года борется с раком мозга. На днях появилась информация о том, что звезде сериала "Моя прекрасная няня" стало хуже.

У актрисы появилась сильная слабость, утомляемость. Иногда Настя жалуется на головные боли и общее недомогание. "У нее не совсем связная речь, ей тяжело говорить. Интеллект ее не пострадал", - поведала бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова.

Один из медиков рассказал, что видел актрису издалека в ЦКБ. Ее везли в кресле. "Она в уме, сознании, но как в тумане. Возможно, это действие препаратов, которые она сейчас принимает. Недавно ей стало хуже. Была ремиссия, значительное улучшение. Но закрепить достигнутый успех в лечении пока не удалось", - поведал специалист. По его словам, при глиобластоме может происходить то улучшение, то ухудшение состояния.