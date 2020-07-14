Дочь больше не хочет жить в особняке больной раком Анастасии Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк объявила о том, что в скором времени съезжает из роскошного особняка больной раком мамы. Анна решила перебраться в центр Москвы. Там у нее квартира.

Дочь Анастасии Заворотнюк больше не хочет жить в доме родительницы. Шикарный особняк звезды сериала "Моя прекрасная няня" находится в подмосковном поселке Крекшино. Актриса приобрела поместье за два миллиона долларов, обставив семейное гнездышко дорогой мебелью и самой современной техникой.

Анна сообщила в блоге, что заканчивает ремонт в квартире в центре Москвы и уже готовится к переезду. Она рассказала, что будет скучать по жизни в доме своей матери. Девушка призналась, что планирует навещать близких. В остальное время дочь актрисы будет наслаждаться плюсами жизни в столице.

anna_zavorotnyuk Все лето провела за городом, мне так нравится эта деревенская жизнь С начала осени, должен закончится ремонт в квартире и я должна буду переехать в центр. С одной стороны, я очень этого жду, потому что после долгой жизни в Нью Йорке мне не хватает ощущения мегаполиса и кипящей жизни вокруг меня. Я хочу поскорее оказаться в гуще Московской жизни и выходя на улицу встречать людей и быть в шаговой доступности от всех благ нашей цивилизации Но я уверена, что после переезда я буду скучать и на выходные все равно уезжать за город, потому что ничто не даёт мне такое ощущение гармонии и внутреннего спокойствия, как шелест деревьев и пение птиц по утрам. А пока ловите мой деревенский контент а вам где комфортнее жить, в городе или за его пределами? /

"Я хочу поскорее оказаться в гуще московской жизни и, выходя на улицу, встречать людей, быть в шаговой доступности от всех благ нашей цивилизации. Но я уверена, что после переезда я буду скучать и на выходные все равно уезжать за город, потому что ничто не дает мне такое ощущение гармонии и внутреннего спокойствия, как шелест деревьев и пение птиц по утрам", - откровенничает Анна.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. Родственники слухи подтвердили в октябре.

В середине мая 2020 года диагноз Заворотнюк на всю страну объявил директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров. На совещании по вопросам развития генетических технологий он доложил президенту Владимиру Путину, что у актрисы глиобластома. Академик заявил, что в ее лечении могут использоваться новые технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. Макаров подчеркнул, что родственники "прекрасной няни" передали ученым раковые клетки, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают. Он также отметил, что в настоящее время у Заворотнюк наметилась ремиссия.