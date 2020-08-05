Анастасия Заворотнюк согласилась на эксперимент над собой

Больную раком Анастасию Заворотнюк лечат экспериментальной вакциной на основе иммунных клеток. Как известно, у актрисы диагностировали глиобластому головного мозга. Это очень агрессивная опухоль, часто дающая рецидивы.

Анастасию Заворотнюк лечат вакциной, изготовленной специально для нее. Семья актрисы выбрала метод, предложенный врачами Санкт-Петербурга.

"Это экспериментальная вакцина на основе иммунных клеток. Они распознают «чужаков» и обучают иммунную систему их атаковать. Ее изготовляют индивидуально для каждого больного", - рассказал член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков.

Однако не стал раскрывать нюансов, как протекает лечение Заворотнюк. Родные не хотят афишировать. "Курс лечения может растянуться и два года продолжаться, если работает и рост опухоли затих", - отметил он.

При этом есть еще и вирусный метод, который не прошел клинические испытания и находится в стадии разработки. Его предлагали близким "прекрасной няни", но они отказались. "Доклинические испытания проходят добровольцы. У нас есть положительный опыт лечения больных четвертой стадии рака, от которых врачи отказались. Мы даем наш препарат бесплатно людям, которым нечего терять и готовым идти на риски", - цитирует ученого сайт kp.ru.

Он заверил, что данный метод помогает пациентам с таким заболеванием, как глиобластома. "После применения вирусного метода люди живут четыре года", - отметил специалист.

По его словам, глиобластома коварна тем, что буквально возникает из ниоткуда. "Для глиобластомы не установлено никаких основных причин. Обычно глиобластомой болеют люди в достаточно цветущем возрасте, бывает, даже дети", - констатировал Чумаков.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике. Родственники слухи подтвердили в октябре. В середине мая 2020 года диагноз Заворотнюк на всю страну объявил директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров. На совещании по вопросам развития генетических технологий он доложил президенту Владимиру Путину, что у актрисы глиобластома. Академик заявил, что в ее лечении могут использоваться новые технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. Макаров подчеркнул, что родственники "прекрасной няни" передали ученым раковые клетки, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают.

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