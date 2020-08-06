Министр спорта о переходе Алены Косторной к Евгению Плющенко: «Мы не регулируем отношения между тренерскими школами»

Главу Минспорта спросили о смене тренера Алены Косторной, которая ушла от Тутберидзе к Плющенко. Фото: Станислав Красильников (ТАСС) + Мария Ленц

На текущей неделе в мире фигурного катания произошёл громкий переход: чемпионка Европы-2020 Алёна Косторная сменила тренерский штаб - ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Ситуация с переходом осложняется закрытым трансферным окном в фигурном катании, поэтому федерация фигурного катания России намерена запретить переход. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о намерениях обратиться к министру спорта Олегу Матыцину с просьбой сделать исключение и заявить Косторную за команду Плющенко.

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос о возможной встрече с Плющенко. От встречи Матыцин не отказывается, но уверяет, что решение подобных вопросов - не компетенция министерства спорта:

- Я готов встретится с двукратным олимпийским чемпионом, но считаю, что это вопрос исключительно культуры взаимоотношений внутри федерации фигурного катания. Это компетентный орган. Надеюсь, что между тренерами все вопросы будут решены под руководством Федерации. Мы не регулируем отношения между тренерскими школами и не регламентируем переходы от одного тренера к другому, - объяснил Олег Матыцин.

Напомним, что ранее от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко ушла ещё одна фигуристка - Александра Трусова.

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