«Безработные артисты рвутся работать колдунами!»: Марат Башаров вновь получает волшебные миллионы на «Битве экстрасенсов»

Марат Башаров вновь получает волшебные миллионы на «Битве экстрасенсов». Фото: ТНТ

В августе в Москве начинаются съемки 21-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов». Этот телепроект невероятно живуч: ни серьезные разоблачения-расследования на другом телеканале, ни уголовные дела в отношении экс-участников – ничто не уменьшает его рейтинги. Не иначе как колдовство работает на его неиссякаемую живучесть в эфире! Ведущего Марата Башарова несколько жен поочередно обвиняли на всю страну в домашнем насилии – но контракт с ним все равно продлили и оставили во главе телепроекта. Три месяца назад последняя жена Башарова в ток-шоу рассказала, как муж пытался ее душить беременную… Если вы думаете, что после этого Марат потерял работу телеведущим на федеральном канале, то ошибаетесь – свою зарплату с шестью нулями Башаров получит. Чем ниже репутация – тем выше рейтинги?

В общем, ведущий и его соведущие останутся старыми, а сценарий слегка обновят. В 21-м сезоне телезрителей включат в процесс состязаний экстрасенсов: все же эпоха онлайна наступила. Кроме того, просят от поклонников передачи идей по новым испытаниям и героям для «Мистера Х». Кастинг объявляли в разгар карантина по скайпу. Конечно же, предупредили: берут только людей с экстрасенсорными способностями!

Мощная официальная группа поклонников у телепроекта «ВКонтакте» (больше миллиона человек) – так вот там полно тех, кто рвется в участники телепроекта. Но даже среди фанатов раздаются не зомбированные голоса. А кто-то добродушно делится информацией о будущих телезвездах. Вот парочка мнений.

Ксения Чистова: «Мой знакомый сейчас туда подается. По образованию зубной техник, в детстве упал головой, с тех пор видит негатив даже там, где его нет, поводы для конфликтов там, где их быть не может и депрессию там, где была радость. Провидец в общем…» По слухам, в этом году рвется на экраны больше чем обычно молодежи с актерскими дипломами, полно выпускников творческих вузов сидят без работы. Многие непризнанные артисты трудились аниматорами, а потеряв работу из-за пандемии, мечтают экстрасенсорить. «Безработные артисты мечтают работать колдунами!» — это уже не секрет. Почему тысячи кандидатов хотят стать магами и колдунами в «Битве экстрасенсов»? За участие в телешоу гонорары не платят, но те, кто мелькает в этом проекте - после эфиров на федеральном канале получают популярность в определенных кругах и как результат стабильный заработок на долгие годы. Финалисты и звезды «битвы» дерут за консультацию и прогнозы по 20 – 30 тысяч рублей, те кто менее популярен – по 5 – 10 тысяч. Бизнес этот не прогорает, а в кризисные времена процветает – люди с определенным складом психики в трудные времена не ищут выход из ситуации, а несут сбережения экстрасенсам, чьи чудодейственные способности рекламируют на ТВ. Что только колдуны не делают – предсказывают будущее, раскрывают преступления, видят прошлые и т.п.

В группу зрителей «Битвы экстрасенсов» приходят и антифанаты. Вот недавно Михаил Кошкаровский высказался: «Экстрасенсов просто нет. Вот и берут артистов погорелого театра… «Идущие к черту» расставил все точки над «и», как с передачей, так и с мошенниками участвующими в ней…» Речь о расследовании Бориса Соболева «Идущие к черту», с которым можно познакомиться на YouTube – две серии проекта посмотрели уже больше 10 млн. человек. В этом документальном фильме объясняют по каким сценариям снимают шоу, и почему нельзя верить в происходящее на экранах.

Скоро новая «Битва экстрасенсов», а значит повышается вероятность того, что наиболее впечатлительные телезрители поверят в волшебство и захотят на прием к звездным колдунам. Будьте осторожны, берегите деньги, слушайте прогнозы специалистов, а не волшебников! «Никто из экстрасенсов даже коронавирус не предсказал!» - негодует одна из фанаток. Смешно, но главное, что она перестала верить в чудеса из телевизора.

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