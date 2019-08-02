"Как будто назло Богомолову": чувственная Дарья Мороз поделилась откровенным снимком

Дарья Мороз после развода с Константином Богомоловым все чаще стала публиковать в блоге откровенные фотографии. Так произошло и на этот раз. Дочь покойной актрисы Марины Левтовой и режиссера Юрия Мороза разместила пикантный снимок.

Дарья Мороз предстала перед публикой в черных стрингах и лакированных туфлях на шпильке. Знаменитость стоит на полу на чуть согнутых ногах. Артистка выгнулась таким образом, что ее руки заведены за спину. Ими она облокотилась о стол. Акцент фотографа сделан на длинных ногах звезды, ее подтянутых ягодицах и плоском животе.

Пикантный снимок возбудил поклонников артистки. Кому-то фото показалось слишком вульгарным, а кто-то считает снимок идеальной демонстрацией красоты женского тела. Равнодушным фото никого не оставило. Нашлись и те, кто подметил: Дарья опубликовала весьма интимный снимок после того, как Константин Богомолов впервые публично признался в любви Ксении Собчак.

d_moroz Дарья Мороз разместила интимное фото

"Это прекрасный женственный и сексуальный кадр", "Полный восторг!", "Ей Богу, прямо редкость какая-то, Ваши посты - сгусток энергии и драйва, какой-то позитивной энергии, удивляюсь Вашему дару так идти по жизни", "Как полезно бывает отпустить из своей жизни недостойных нас людей", "Дарья, какая вы точеная", "Неужели такие бывают?", "Даша, это что-то нереальное: железный характер, сила воли и стремление быть лучшей!", Что-то такое взрывное, сексуальное, дерзкое и чувственное одновременно! И при этом великолепная актриса и мама", "Неожиданно. Но красиво. И фигура огонь", "Как будто назло Богомолову", "Дарья, да не старайтесь вы так", "Женщина-огонь. Но уже перебор", - пишут фолловеры.

Кстати, не так давно Дарья Мороз рассказала о разводе с Константином Богомоловым. Актриса и режиссер разошлись прошлой осенью без скандалов и судебных разборок. Мороз сохранила с Богомоловым хорошие отношения. А во время развода бывшие супруги были рядом. Они поддерживали друг друга и понимали, что поводов враждовать у них нет. Помимо того, что Дарья с экс-супругом вместе воспитывают ребенка, они еще и работают месте.

Со стороны Мороз производит впечатление счастливого человека, нашедшего себя. Она не лукавит, когда говорит, что это не связано с разводом. "Думаю, я просто вошла в правильный для себя возраст. Особенно в профессиональном плане. Раньше я находилась на перепутье - то недокрасавица, то недовзрослая, то недомолоденькая. Я все время что-то кому-то доказывала. А сейчас моя внешность совпала с моим внутренним миром и я стала самой собой", - заявила Дарья.

Напомним,с 2010 года Дарья Мороз была в браке с режиссером Константином Богомоловым. Вместе с ним она воспитывает дочь Анну. Весной 2018-го года появились слухи о семейной размолвке в жизни актрисы и режиссера. И лишь осенью пара официально объявила о разводе. Причин расставания Дарья и Константин не афишируют. Богомолова стали замечать в компании Ксении Собчак. Личные отношения бывших супругов не отразились на творческом союзе режиссера и актрисы. Мороз снимается в эротическом триллере Богомолова "Содержанки".