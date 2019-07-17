Дарья Мороз в кожаных мини-шортах расцвела после развода с Богомоловым

Дарья Мороз редко радует пользователей соцсетей своими фотографиями. Бывшая жена режиссера Константина Богомолова предпочитает не афишировать личную жизнь. Актриса много снимается и играет в театре. Однако на днях она разместила снимок, который произвел фурор. Актриса прекрасно выглядит. Про нее точно можно сказать - развод пошел ей на пользу, она буквально расцвела.

35-летняя Дарья Мороз предстала перед публикой в кожаных мини-шортах и черной майке. Довершали сексуальный образ звезды лодочки на шпильках. Пикантности фото добавляло то, что актриса радио эффектного кадра залезла на стол.

d_moroz Проехав за эти пару дней Бог знает сколько сотен километров, одно желание...

Поклонники оценили стройную фигуру актрисы и ее бесконечные ноги. Они засыпали звезду комплиментами. Кстати, рост Дарьи - 173 см.

"Вы прекрасная и удивительная! Талантливая актриса и магнетическая женщина!", "Вы нереальная!", "Ноги-то какие длиннющие", "Вот это фигура! Идеальная", "Бесконечные ноги", "Как можно было променять такую женщину на какую-то Собчак...", "Топ-модель по-русски", "Дарья, вы еще круче стали", - пишут восхищенные фолловеры.

Напомним, с 2010 года Дарья Мороз была в браке с режиссером Константином Богомоловым. Вместе с ним она воспитывает дочь Анну. Весной 2018-го года появились слухи о семейной размолвке в жизни актрисы и режиссера. И лишь осенью пара официально объявила о разводе. Причин расставания Дарья и Константин не афишируют. "Мы с Костей, как и все адекватные люди, не любим вмешательства в личную жизнь. Поэтому никогда не афишировали, но и не скрывали специально, что давно официально разведены и еще дольше не вместе. Не углубляясь в детали. Это факт. Как и то, что несмотря на это, мы все это время продолжали воспитывать дочку, общаясь в ежедневном режиме и работать вместе", - призналась звезда в феврале 2019 года. Богомолова стали замечать в компании Ксении Собчак. Личные отношения бывших супругов не отразились на творческом союзе режиссера и актрисы. Мороз снимается в эротическом триллере Богомолова "Содержанки".