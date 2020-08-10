«Это какая-то «Санта-Барбара»: Адвокат Гордона прокомментировала его роман с Барановской

Гордон все-таки развёлся с матерью своих двоих детей 26-летней Нозанин Абдулвасиевой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После шести лет брака, как уже писала «КП», 56-летний шоумен и писатель Александр Гордон все-таки развёлся с матерью своих двоих детей 26-летней Нозанин Абдулвасиевой. По словам адвоката Гордона Жанны Маргулис, пара рассталась красиво, без взаимных обид.

Однако недолго Гордон ходил в холостяках, СМИ тут же нашли ему невесту. В новые пассии писателя записали его коллегу и партнёршу по шоу Юлию Барановскую. Мол, шоумен ушёл от жены к ее подруге.

Адвокат Александра Гордона Жанна Маргулис лишь посмеялась над этими слухами.

- СМИ поражают своей категоричной неосведомленностью. Неужели настолько раздражает, что по данному разводу мы с коллегой Денисом Красовитовым сохраняем адвокатскую тайну, что искажающие действительность заметки - теперь единственный способ не дать читателям забыть о таком важном событии, как развод двух людей? - ухмыльнулась защитница писателя. - Складывается впечатление, что существует какое-то спецподразделение, в котором работают люди с необъятной фантазией. Только вот скудна она. Таким сочинителям впору пересмотреть сериалы «Богатые тоже плачут», «Никто, кроме тебя», «Моя вторая мама», а лучше «Санта-Барбара», там однозначно знания расширятся и новости станут с более захватывающими сюжетами.

В новые пассии писателя записали его коллегу и партнёршу по шоу Юлию Барановскую Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Напомним: для Гордона это был четвёртый брак. А для Нозы - первый. В этом браке у писателя родились два сына - 6-летний Александр и 3-летний Федор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Приходилось унижаться": молодая жена Александра Гордона поделилась наболевшим

25-летняя Ноза Абдулвасиева рассказала, как трудно ей жить в Москве (подробности)

Барановской пришлось оправдываться за связь с Гордоном

Юлия Барановская впервые заговорила о том, какие отношения ее связывают с Александром Гордоном. На этот шаг телеведущая была вынуждена пойти после волны слухов о романе с именитым коллегой. (подробности)