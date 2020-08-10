В Москве началось первое слушание по делу младшей из сестер Хачатурян

Мария Хачатурян перед началом судебного заседания. Фото: REUTERS

В Москве стартовало слушание по делу младшей из сестер Хачатурян, Марии.

Напомним, в июле 2018 года трое сестер убили своего отца, 57-летнего Михаила Хачатурян. По словам девушек, мужчина много лет притеснял их, бил и наказывал за малейшие провинности, домогался. Всем троим предъявлен обвинение по статье «убийство группой лиц по предварительному сговору», но слушания будут идти параллельно в двух разных судах. Старших, Крестину и Ангелину, - в Мосгорсуде. Младшую, Марию, - в Бутырском.

На момент убийства Марии было всего 17 лет. Кроме того, по результатам экспертизы девушка была признана «временно» невменяемой - так психиатры оценили ее состояние в тот роковой день. Поэтому ее дело было выделено в отдельное производство.

Мария в окружении "группы поддержки" сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве. Фото: REUTERS

В зал суда Мария сегодня приехала вместе с мамой. Аурелия Дундук, которую Михаил выгнал из дома за несколько лет до убийства, летом 2018-го оформила опеку над младшей дочкой. Все это время они живут вместе.

Дело Марии рассматривается в закрытом режиме. В отличии от сестер ее судьбу решат не присяжные, а три судьи. Ярослав Пакулин, адвокат Марии, настаивает на том, что его подзащитная не отдавала отчет своим действиям. Он требует освободить ее от уголовной ответственности и направить на принудительное лечение.

Между тем первое заседание по делу старших сестер Крестины и Ангелины Хачатурян состоится 31 августа. В этот день состоится отбор присяжных-заседателей. За убийство отца по предварительному сговору им грозит до 20 лет лишения свободы.

Следствие по этому громкому уголовному делу тянулось с лета 2018 года.Тогда на лестничной клетке многоквартирного дома был найдет труп 57-летнего Михаила Хачатуряна. На теле мужчины обнаружили 30 ножевых ранений и следы от ударов молотком по голове.

По версии следствия, три дочери напали на отца, когда тот спал. За час до этого мужчина избил девушек и распылил в них перцовый баллончик. Адвокаты потерпевших (родных Михаила) настаивают, что мотивом стала корысть. Якобы сестры мечтали заполучить квартиру отца. В свою очередь сторона защиты уверяет, что это было самозащитой: с раннего детства Михаил избивал девочек и домогался их.

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