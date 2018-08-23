«Мамочка, прости, что усложнили твою жизнь»: 17-летняя Мария Хачатурян написала из СИЗО трогательное письмо

СЕГОДНЯ 19:30 2018-08-23T19:43:53+03:00

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История трех сестер, расправившихся с родным отцом, потрясла всех. Юные Мария, Ангелина и Крестина забили отца молотком и ножом. А потом выяснилось, что Михаил Хачатурян превратил жизнь дочек в ад. Но каждый день приносит все новые подробности и детали — шокирующие или заставляющие плакать. В распоряжении «КП» оказалось письмо младшей дочери Марии из СИЗО №6, где девушки находятся до суда. Его передала нам мама девочек Аурелия Дундук. Эти простые и трогательные слова говорят о многом.

Аурелия Дундук разрешила «Комсомолке» опубликовать письмоФото: Иван МАКЕЕВ

«Моя любимая мамочка! В прошлый раз не было времени написать побольше, поэтому напишу тут. Я смотрела сегодня программу с Малаховым, и мне было очень больно смотреть, как ты плачешь. Та женщина правду сказала, что если ты не будешь грустить, то и мы не будем. Ты же знаешь, что мы сильные и со всем справимся. Главное, что я хочу — это то, чтобы ты жила дальше и радовалась жизни. Ты самое дорогое, что у нас есть и мы не хотим, чтобы из-за нас твоя жизнь пошла под откос.

Сегодня получила передачку. Спасибо. Не стоило новые вещи покупать и тратить на нас, ведь дома все было, а из продуктов самое дешевое тоже подошло бы. Не хочу, чтобы ты уходила в минус. Но я была очень рада, а то еда тут невкусная. Если сможешь, пошли мне побольше дошираков или каш быстрого приготовления. И шоколадки (шоколад в СИЗО передавать нельзя — прим. ред.).

Еще передай привет большой бабуле, я безумно соскучилась по ней и скажи, чтобы тоже не переживала!!!

Наташе привет (подруга мамы — прим. ред.). Спасибо ей, что она с тобой в такой сложной ситуации, что хоть кто-то рядом и поддерживает. Если не сложно, передай моим девочкам (Марине, Насте, Вике, Владе, Лере), что я их люблю и скучаю, пусть пишут письма, кто сможет. Или через адвоката пусть передадут.

С Ангелиной и Крестиной иногда пересекаемся, по ним видно, что у них тоже все хорошо. Я в камере одна, бывает скучно, но у меня тут телевизор, книги, ДВД-плеер, чайник, холодильник, в общем все необходимое. Сотрудники хорошие, не обижают. Мы тут гуляем, ходим по врачам, обследуемся, как в санатории короче. По-моему, все рассказала.

Знай, что мы тебя очень любим и ты не должна грустить, а особенно плакать. Прости, что усложнили твою жизнь и за все остальное.

Ты самая лучшая мама на свете! Целую и крепко обнимаю»

- Сейчас столько разговоров, столько вранья вокруг про нас. Пр меня, про маму мою, про девочек, - вздыхает Аурелия. - Мне очень тяжело рассказывать чужим людям про нашу семью, про то, что творил Михаил, про то, почему я ушла. Вся страна теперь только это и обсуждает. Делаю это ради девочек, чтобы им помочь. А раньше никогда ни с кем ничего не обсуждала, не делилась, стыдно было. Не дай бог в деревне узнают, или знакомые какие будут шептаться за спиной. Никогда этого не допускала даже.

За прошедший месяц женщина похудела килограммов на семь. Приходится мотаться в СИЗО, на следственные действия, в ЗАГС восстанавливать документы (в квартиру что-либо забрать ее не пустили родственники бывшего мужа), к адвокатам, на суды, купить девочкам одежду в тюрьму, продукты. А еще надо когда-то и работать.

- Я всегда старалась быть примером для детей. Я их очень люблю. Если бы они мне только сказали, посоветовались хотя бы, я бы их отговорила, я бы что-нибудь придумала. Сейчас говорят про меня всякое, но если бы дети меня не любили и не были бы со мной близки, разве такое бы писали.

«Комсомолка» продолжает следить за этим громким делом.

Письмо Марии Хачатурян

Письмо Марии Хачатурян

Письмо Марии Хачатурян

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