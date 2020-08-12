Почему Москва молча наблюдает, как Белоруссию прибирает к рукам Польша

Основные участники беспорядков в Беларуси - молодежь Фото: REUTERS

- Читаем ваш телеграм-канал, и что видим? «Пока основные участники беспорядков в Белоруссии это молодежь. Как и на митингах в Москве в 2019-м. Их собирают через группы в мессенджерах, говорят где взять бутылки с зажигательными смесями, где строить баррикады...» Вы уверены, что всё это контролируемый процесс, а не стихийный?

- Он стихийный, но модерируемый. Потому что усталость от человека, который 26 лет руководит страной, особенно у молодежи, она существует. Это люди из разных миров. Лукашенко, знаете, из глубокого прошлого, а эти ребята живут со смартфоном в руках.

- Слушайте, да в принципе Беларусь это страна из глубокого прошлого.

- Это не так на самом деле. Я регулярно езжу через Белоруссию. Там есть и современные места. Но риторика Лукашенко, то, что он делает, не нравится молодежи. Да и мне, в общем.

Молодежь вышла на улицы против насилия силовиков Фото: REUTERS

- Есть ощущение, что уже не только молодые люди устали от Батьки.

- А это мы посмотрим — объявлена же всебелорусская стачка. То есть люди должны, по мнению организаторов протестов (которые, кстати, не в Белоруссии, а за рубежом – в Польше и Чехии), устроить забастовку. Бегать по ночам - это молодежь может. А человек семейный - он не пойдет на улицу. Но устроит ли он забастовку, это мы и посмотрим. Вот тогда станет ясно, насколько глубок этот протест.

- В том же Телеграме вы сказали: «Этого мало для переворота, поэтому организаторы идут на ускорение процессов». Если за 2-3 дня им не удастся выйти на кровь или захват гособъектов, то лидеров акции вычислят и изолируют». Поясните.

- Это будут административные аресты. Это то, что происходило в Гонконге, то, что делали в Москве прошлым летом. Помните, составили списки, всех вызвали и предупредили, что повторное нарушение – это уже будет жесткое наказание, а не предупреждение. То же самое делают сейчас и белорусы. На самом деле Лукашенко хорошо подготовился. Силовики легко сносят баррикады и кучки демонстрантов. Молодежь - это же почти дети, даже драться не умеют. Но представьте, если выйдут люди, которые были в Киеве, например, в 2014 году, которые противостояли «Беркуту». Они совершенно другие, закаленные. Вот этого пока в Белоруссии нет. Может, и слава богу.

Стиль правления Лукашенко не нравится молодым беларусам Фото: REUTERS

- Марат, вы говорите: молодежи рассказывают, как делать зажигательную смесь, как строить баррикады. А кто эти бенефициары, которые греются на этом костре?

- Я насчитал 17 телеграм-каналов, которые работают против Лукашенко. Есть один самый крупный, человека, который работает в Польше. И как раз эти телеграм-каналы - основной источник инструкций для молодежи.

- Понятное дело, за этим человеком кто-то должен стоять. Кто это?

- Это спецслужбы.

- Каких стран?

- На мой взгляд, первая – Польша.

- Лукашенко же России предъявлял претензии. Грозил, что полыхнет до Владивостока. А проблема с другой стороны?

- Это правда. Но и команда Лукашенко - она очень дробная. Там есть люди, ориентированные на Запад. Есть ориентированные на Россию. Есть преданные лично Лукашенко, понимающие, что если его снесут, они тоже уйдут в небытие. Все эти группы отрабатывают свои сценарии. Страна на самом деле маленькая, 9 миллионов человек всего.

Белорусская оппозиция на баррикадах Фото: REUTERS

- Ну да, по населению — меньше Москвы. И мы теперь смотрим, как ее прибирает к рукам Польша? Что мы вообще делаем в этой ситуации?

- Я думаю, что теневые программы какие-то существуют, но нас, конечно, в первую очередь интересует транзит наших нефти и газа через Белоруссию в Европу. И НАТО. То есть нельзя допустить, чтобы НАТО зашло на территорию Белоруссии. И мы должны быть готовы к любому сценарию на случай, если Лукашенко уйдет с поста президента завтра или через год, через три.

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