2020-06-06T17:03:16+03:00
Звезды

Любовь Успенская располнела от переживаний

Певица, ко всему прочему, не может спать
Ольга ЛИБГАРДТ
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Любовь Успенская подорвала здоровье после скандала с единственной дочерью ТатьянойЛюбовь Успенская подорвала здоровье после скандала с единственной дочерью ТатьянойФото: Борис КУДРЯВОВ
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Любовь Успенская подорвала здоровье после скандала с единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Певица от переживаний практически не спит и сильно располнела.

"Я набрала пять килограммов. Это кошмар! Я все время дома и ни в чем себе не отказываю. Вот и поправилась. Надо худеть", - вздыхает Любовь Успенская.

По словам королевы шансона, для поддержания своей фигуры она ничего не делает. "Как идет, так и идет", - констатирует артистка.

Куда больше ее беспокоит бессонница. Певица никак не может выспаться - засыпает под утро. "Ложусь в три-четыре утра. Я не могу в тишине уснуть, поэтому в моей спальне работает телевизор до трех-четырех часов утра. В семь утра я встаю и снова его включаю. В это время могу еще раз уснуть. А недавно в 11 дня легла спать", - цитирует звезду Собеседник.Ru.

А вот к алкоголю Любовь Залмановна давно равнодушна. По словам артистки, спиртное она позволяет себе исключительно по праздникам. "Я уже не пью долгое время. Хотя мне это мешает, потому что я не могу до конца открыться перед людьми", - откровенничает она.

Любимого у певицы нет. После расставания с мужем Александром Плаксиным звезда до сих пор находится в одиночестве. "Мне уже тяжело поверить в то, что встречаются настоящие мужчины", - говорит 66-летняя вокалистка.

Напомним, скандал между Любовью Успенской и ее единственной дочерью Татьяной Плаксиной разразился после выхода программы "Звезды сошлись". 30-летняя наследница знаменитости призналась: "Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить". Вскоре стало известно, что Плаксина сбежала от родительницы в Америку. Девушка вот уже два месяца живет у своего отца. Она пишет картины и даже устраивает аукционы, чтобы подороже продать свои творения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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