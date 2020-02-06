Дочь сбежала от Успенской к отцу после скандала у Кудрявцевой

Вся страна с замиранием сердца следит за скандалом, который разразился после шокирующих откровений единственной дочери Любови Успенской. 30-летняя Татьяна Плаксина ушла из дома и не появлялась несколько дней. А потом неожиданно раскрыла правду о жизни с родительницей.

Любовь Успенская не находит себе места - скандал с родной дочерью Татьяной Плаксиной больно ударил по королеве шансона. Она морально сломлена, а ее здоровье подорвано. В особняке певицы который день дежурят врачи. У артистки постоянные истерики.

Сердце Успенской разрывается от боли и переживаний еще и потому, что Плаксина решила отделиться от звездной матери. Она приняла решение съехать из роскошного особняка певицы. О примирении с матерью не может быть и речи.

"Я понимаю, что нам надо идти врозь - это единственный выход. Я боялась за свою жизнь, что ты меня куда-то закроешь. Иногда любовь подавляет. Может быть, ты это не чувствовала... Все, что я хочу - это чтобы мы были врозь!", - заявила наследница.

И улетела в Америку. Там дочь звезды будет жить вместе с отцом Александром Плаксиным.

"Да, она больше не живет в России. Она приняла такое решение сама, я удерживать не стала. Сказала: «Пожалуйста, уезжай в Америку!». Оплатила билеты. Она взяла деньги, которые ей дали за продажную информацию, и уехала к папе", - цитирует звезду Собеседник.Ru.

Артистка по-прежнему любит свою кровиночку. Ну а как иначе - ведь Успенская желала ей только добра. Зла на супруга Люба-Любонька тоже не держит.

"Пусть они будут счастливы! Пусть она докажет, что хочет. Теперь у нее есть свобода полная. Она и была - это все вранье, что я ей запрещала делать то, что она хочет. Я хотела, чтобы выздоровела и доделала операции, которые для нее очень важны. Чтобы она вновь стала красивой девочкой, уверенной в себе. Из-за этого я ее держала возле себя. Дай Бог, чтобы она действительно доказала, что во мне не нуждается. Я буду только счастлива!", - заявила певица.

Напомним, в эфире передачи "Звезды сошлись", которую ведут Лера Кудрявцева и Оскар Кучера, Татьяна Плаксина решилась раскрыть правду о жизни с Любовью Успенской. 30-летняя дочь знаменитости призналась, что долго молчала и терпела, но больше у нее нет сил. "Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить", - заявила в эфире наследница. По словам Татьяны, несколько раз мама говорила ей: "Сейчас вызовем санитаров и тебя заколют".

Сама Успенская заявила, что светские хроникеры попросту воспользовались психическим состоянием наследницы и буквально взяли Татьяну в заложницы. "Я шокирована... Меня просто обливают грязью, а мою дочь выставляют посмешищем и бомжихой!", - поведала Любовь Залмановна.

Она поддерживала все начинания наследницы. По слухам, Успенская платила по два миллиона рублей за каждый год обучения Татьяны в Америке. Девушка поступила на факультет журналистики. Но не доучилась. Она пыталась продать свои картины и переносила рисунки на ткани. Дочь артистки также бралась вести частные уроки по йоге, но и в этом не преуспела. А потом произошла авария.

Отметим, Любовь Успенская при любой возможности все свое свободное время проводила подле больной дочки. Наследница артистки до сих пор не восстановилась после жуткой травмы - двойного перелома и потери нескольких зубов. Татьяна Плаксина сильно покалечилась после аварии в Коста-Рике, ударившись лицом об асфальт. Ее прооперировали, но неудачно. У девушки началось заражение крови. "Дошло до того, что у нее могла быть гангрена. Три зуба нижних ушли на три миллиметра вниз. Их пришлось вырывать и вырезать эту десну, потому что начался абсцесс", - рассказывала королева шансона.