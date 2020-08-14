Беременная Наталья Подольская в купальнике впервые показала животик

Наталья Подольская подтвердила беременность Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наталья Подольская подтвердила беременность. Супруга Владимира Преснякова разместила в блоге фото, на котором позирует в купальнике. В кадре певица нежно положила руку на беременный животик.

Наталья Подольская беременна. 38-летняя супруга Владимира Преснякова судя по всему находится на последних сроках. Вероятно, второй ребенок пары появится на свет осенью. "Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много", - подписала Наталья яркий кадр.

О том, что звездная семья ожидает малыша, стало известно больше недели назад. Артисты не скрывали, что давно хотели еще одного ребенка. Теперь же супруги счастлива от того, что их мечта скоро осуществится.

Наташа носит свободные платья и наслаждается покоем. Пресняков пока никак не комментирует грядущее пополнении. Еще до своего 50-летия певец откровенничал, что очень хочет стать отцом маленькой дочки. "Двое мальчиков у меня уже есть, поэтому хочу девочку. Даже имя придумали - Мия. Но, как Бог даст, конечно", - делился Владимир.

Напомним, старшему сыну Владимира Преснякова от Кристины Орбакайте - Никите в этом году исполнилось уже 29 лет. Он пошел по стопам отца и занимается музыкой. Младший сын Артемий от Подольской мечтал о сестренке. Он уже и имя для малышки придумал. "Я бы Оля ее назвал!", - заявил пятилетний мальчик.

Сейчас Наталья и Владимир полностью растворились в заботах о сыне. Они часто спорят из-за того, как воспитывать мальчика. По мнению певицы, муж слишком много позволяет ребенку. "Папы - они инопланетяне, у них свои законы, и иногда у меня глаза лезут на лоб от того, что супруг позволяет сыну. Но с другой стороны самое главное - активное участие папы в жизни ребенка. Гораздо хуже, когда отцу все равно, что и как с малышом", - резюмировала Подольская.