2020-08-03T12:37:29+03:00
Звезды

"Безумно счастливы": Наталья Подольская и Владимир Пресняков ждут второго ребенка

Радостное событие произойдет совсем скоро
Ольга ЛИБГАРДТ
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков.Наталья Подольская и Владимир Пресняков.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Владимир Пресняков и Наталья Подольская ждут второго ребенка. Говорят, 38-летняя певица находится на последних сроках беременности. Так что счастливое событие не за горами.

В последнее время звезда появлялась на публике в просторных нарядах. Кого сейчас ждет Наталья, пока неизвестно. Ни она, ни ее 52-летний супруг не распространяются о поле ребенка. Известно лишь, что беременность протекает без серьезных осложнений.

"Наташа безумно счастлива, как и Володя. Ведь они так хотели еще детей!", - цитирует "СтарХит" знакомого пары.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков женаты десять лет. Супруги воспитывают сына Артемия. Влюбленные не раз говорили, что не собираются останавливаться на единственном ребенке в семье. К слову, их сын мечтает о сестренке. Он уже и имя для малышки придумал. "Я бы Оля ее назвал!", - заявил малыш.

Первенец дался паре не так легко, как могло бы показаться. Певица пять лет тщетно пыталась забеременеть. "Я не буду детально рассказывать, через что нам пришлось пройти. Но, признаюсь, слез было пролито ох как много", - признавалась Подольская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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