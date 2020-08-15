«Это был выбор Вали — советы о новом муже она не слушала»: история роковой любви Легкоступовой – как певица прожила последний год

13 июля 2020 года — венчание Легкоступовой и Фирсова в Крыму. Рядом с Валентиной в этот день была ее мама. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ровно месяц назад Валентина Легкоступова обвенчалась с Юрием Фирсовым в древнем храме села Грушевка, что неподалеку от Судака в Крыму. Своим счастьем 54-летняя певица ездила поделиться с мамой Галиной Ивановной, которая живет в Феодосии. 13 июля Валентина обвенчалась, а 14 августа умерла. В загсе отношения с третьим мужем Легкоступова зарегистрировала 4 июля. Решаясь на развод и на скорую свадьбу, звезда не спрашивала советов близких. Легкоступова жила легко, решения принимала всегда сама. Один лишь раз позволила второму мужу вмешаться в распорядок своей жизни: три года назад семья с Тенерифе, где они провели почти пять лет, вернулась в Россию. Рассказываем, как прожила свой последний год Валентина Легкоступова: почему бросила Алексея после 20 лет совместной жизни, и как решилась на роковой брак с Юрием.

Юрий вскружил голову Валентине — катанием на яхте, красивыми словами и обещаниями, она говорила, что влюблена. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Старая новая жизнь

Самыми близкими людьми Валентины были мама Галина Иванова, 29-летняя дочь Анетта, две внучки, 19-летний сын Матвей. Еще недавно в этот ближний круг входил и второй супруг певицы. Анетту Легкоступова родила в первом браке, назвала девочку в честь дочери своего товарища Раймонда Паулса. Первый брак звезды быстро распался, а во втором Валентина родила сына и прожила с мужем почти 20 лет. Второй супруг Легкоступовой Алексей был ее давним другом, сыном учителя - знаменитого звукоимитатора Юрия Григорьева.

Однажды Легкоступова отдыхала на Тенерифе и влюбилась в эти места. Уговорила мужа Алексея переехать из Москвы на Канары – Валентина всегда добивалась чего хотела. «Я - человек рожденный у моря, влюбилась без памяти в это место. Поняла, что нигде не смогу жить кроме острова Тенерифе и купила там дом», - недавно рассказывала звезда. Переехали: сын Матвей учился в местной частной школе, Легкоступова освоилась в риэлторском бизнесе, периодически летала на концерты на родину. На Тенерифе живет много русских – Легкоступова преподавала им музыку, вокал. Жили хорошо, но потом почти одновременно тяжело заболели отцы и у Валентины, и у Алексея. «И Леша уговорил меня, что надо возвращаться. Первый раз в жизни его послушалась», - Легкоступова вновь кардинально поменяла жизнь, сорвавшись с обжитого места, где чувствовала себя комфортно и безмятежно.

Из-за Фирсова Легкоступова оформила развод, и он развелся. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Семья вернулась в Москву, а Валентина в Феодосию – насколько смогла продлила жизнь папе, а когда его похоронила, то не смогла оставить одну маму, так как родители прожили вместе 50 лет. Легкоступова в тот момент даже отработала восемь месяцев в Феодосии начальником отдела культуры. А потом вернулась в Москву. Дом на Канарах продала, так как решила обосноваться на родине.

После возвращения в Москву, на звезду 80-х посыпались предложения об участии в различных телепроектах. Легкоступова была легкой на подъем, энергичной, безотказной, дружелюбной – никто из коллег и телевизионных начальников слова плохого о Вале не скажет. Год назад Валентина снималась в «Трех аккордах» - сейчас по воскресеньям на Первом канале как раз повторяют этот сезон телешоу. Мы тогда встречались - Легкоступова рассказывала, что ее место силы осталось на Тенерифе: «Периодически приезжаю туда за душевным равновесием и комфортом, чтобы набраться сил». Валентина с улыбкой говорила, что называет океан «дядькой», как ребенок радовалась возвращению на экран, да еще и в таком популярном проекте: вот теперь зритель точно вспомнит ее. Неизменно с уважением говорила о своем учителе в Академии имени Гнесиных Иосифе Давыдовиче Кобзоне, вспоминала как они в 90-е пели вместе в Нагорном Карабахе. Последний год часто звучала фраза из уст Легкоступовой о том, что у нее много планов и она начинает новый этап в жизни…

Валентина была инициатором развода со вторым мужем Алексеем. Они остались друзьями — Валентина даже советовала экс-супругу вернуться к первой жене. Фото: кадр программы «Когда все дома».

Роковая встреча

После возвращения с Канар Легкоступова направила свои силы сначала на спасение отца, потом на восстановление собственной карьеры. А ее муж Алексей полноценно вернуться в профессию не смог. Искусство звукоимитации, которое он перенял от отца, на эстраде давно не востребовано. Второй супруг Легкоступовой жаловался: «У папы было много работы - он служил в оркестре Олега Лундстрема… А теперь очень мало работы - опускается требовательность к профессии артиста…» Стать успешным продюсером у мужчины тоже не вышло – он пытался подвигать концерты, артистов.

«Не получился из Леши продюсер!» - недавно жаловалась Легкоступова. - «Была бы счастлива, если бы они стали жить вместе с его бывшей женой». Певица ушла от Алексея, но дружеские отношения оставались. Летом на записи программы «Судьба человека» Легкоступовой задали вопрос: «Правда, что вы ушли от мужа еще и потому что он начал выпивать?» Певица уклонилась от ответа: «Мужчины все выпивают».

Легкоступова была легкой и доброй, поэтому и детям стала лучшим другом. Своего зятя уважала и любила, очень гордилась дочкой Анеттой – обоснованно хвасталась, что наследница окончила и Гнесинку, и МГИМО. А вот Матвейку (так Валя называла сына) выпустить во взрослую жизнь не успела – парень студент колледжа по специальности «коммерция и IT бизнес».

С дочкой Анеттой у Валентины были прекрасные отношения. Легкоступова была счастлива, что у дочки крепкий брак. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дети взрослые, а личного счастья хочется – Легкоступова ушла от второго мужа, но развод с ним оформила не сразу. Валентина незадолго до смерти вспомнила историю: «На одном из концертов Клара Новикова подошла и сказал: «Валюш, какие неправильные мужчины тебя окружают. Ты же клад, который при правильном подходе мог бы приносить хорошие заработки тому, кто займется твоим продюсированием…»

Официально развод со вторым мужем Легкоступова оформила, когда встретила новую любовь. Валентине показалось, что наконец-то оценили, какой она клад – улыбнулось личное счастье. 57-летний Юрий Фирсов окружил Валю романтическими ухаживаниями, красивыми словами, дарил путешествия под парусом и много обещаний. Ради нее Юрий развелся, в предыдущих отношениях у него была несовершеннолетняя дочь… И Валя оформила развод. Она твердила на ТВ и коллегам: «Любовь оправдывает все. Я вообще в этой жизни ничего не боюсь, хочу и буду счастливой». Утверждала, что дети приняли Юрочку замечательно, внучки особенно. Это было не совсем так: дети просто не вмешивались, да и не могли повлиять на выбор матери. «Муж – это выбор только Вали, советы она не слушала. Да и кто бы полез с ними к взрослой женщине!» - говорят теперь подруги.

Легкоступова радовалась, что сын Матвей выбрал хорошую профессию IT-технологии. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В июне Легкоступова на вопрос о невостребованности отвечала: «Не ставила цели быть в обойме. Не нужно доказывать самой себе, что я хорошая артистка. Я - хорошая артистка. Я владею любым жанром вокального искусства». Кончено, лукавила – как и все артиста. Но компенсировала нерастраченную энергию вновь открывшейся востребованностью в личной жизни.

Пять долгих лет Юрий Фирсов добивался внимания и расположения Легкоступовой в социальных сетях – приглашал на яхтинг, принять участие в соревнованиях. Валя долго отказывала, а в прошлом году согласилась – прилетела заграницу, очутилась на яхте, любовь вскружила голову. Они быстро запланировали свадьбу, но карантин немного спутал планы – Юрий застрял в Турции, а потом вернулся и случилась свадьба. Подруги Легкоступовой говорят, что ее муж не был богачом – известный в прошлом спортсмен, зарабатывал на жизнь яхтингом. Валя рассказывала, что скоро они поплывут в Грецию…

В июне Легкоступова в студии программы «Судьба человека» разыгрывала романтическую мелодраму: крутили видео, где Фирсов с яхты зовет ее замуж. Валентина в ответ кричит: «Да! Фирсов, я тебя люблю. Он – моя лебединая песня, мы не можем друг без друга находиться ни одной секунды. Мы два энейджайзера, которые еще в жизни столько хорошего сделают!» Любовное кино вышло с трагическим финалом: медовый месяц в столичной квартире Легкоступовой завершился черепно-мозговой травмой певицы. С последствиями ЧМТ организм Валентины не справился…

В своем последнем телеинтервью Легкоступова сказала о главном в своей жизни: «Я воспитала чудесных детей». Теперь дочка певицы Анетта со своим мужем взяли на себя организацию похорон. Анетта надеется, что правоохранительные органы установят причину смерти ее мамы: «Я и моя семья никого не обвиняем в избиении, потому что не имеем на это право не имея доказательств. Пусть во всем разбирается следственный комитет. Но ряд вопросов, на который хотелось бы получить ответы имеем. Например, почему в случае ее падения в ванной, с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние «пьяного неадеквата» не предполагает оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать? Это только малая часть вопросов». Теперь мы услышим ответы на эти вопросы лишь от Юрия Фирсова, а вот версию Валентины Легкоступовой уже не узнаем.

«Ничего меня не пугало в этой жизни. Никогда не переворачивая страницы жизни в обратную сторону, всегда помню только самое хорошее. Самое хорошее что осталось от первого брака – дочка Анетта», - летом говорила певица. От второго брака у Легкоступовой – сын. А вот после третьего замужества жизнь певицы оборвалась.

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