Валентину Легкоступову погубила роковая ошибка

Валентина Легкоступова могла бы выжить, если бы вовремя обратилась за медицинской помощью Фото: Instagram.com

Валентина Легкоступова после того, как получила тяжелые травмы головы, несколько дней отказывалась обращаться к врачам. 54-летняя певица до последнего надеялась, что все обойдется. В итоге 14 августа знаменитая певица скончалась, так и не выйдя из комы. В окружении звезды называют ее смерть ужасным стечением обстоятельств. Роковой ошибкой женщины считают и ее решение связать свою судьбу с третьим мужем Юрием Фирсрвым.

Валентина Легкоступова могла бы выжить, если бы вовремя обратилась за медицинской помощью. Артистка упала в ванной и ударилась головой за несколько дней до госпитализации. Эти дни муж исполнительницы Юрий Фирсов пытался уговорить любимую пройти обследование и убедиться, что все нормально, однако она отказывалась.

По словам концертного организатора певицы Александра Герасимова, исполнительница не хотела ехать в клинику, пока ситуация не стала критической. "Ничего страшного, все пройдет!", - говорила Легкоступова. Это было роковой ошибкой со стороны звезды эстрады.

В свою очередь, мать Валентины Валерьевны обвинила в случившейся трагедии ее супруга-яхтсмена, с которым певица месяц сыграла свадьбу месяц назад, а спустя пару дней – обвенчалась. "Мать на него наехала основательно. на обвинила его в том, что произошло. По всей видимости, ее накрутили дети, которые всегда были против Фирсова", - цитирует приятельницу знаменитости Собеседник.Ru.

Певица Наталья Штурм считает роковой ошибкой тот факт, что муж Легкоступовой поощрял пьяные посиделки. "Поклонник - это мировоззрение, суть его характера. Он воспринимает звезду, как награду себе. Он не мог адекватно оценивать жизнь с ней. То, что он ее не бил, я допускаю. Она бухала с ним, как он сказал, энное количество недель. В этом его вина - прямая и косвенная", - ", - цитирует ее 5-tv.ru.

Напомним, Валентина Легкоступова находилась в коме после экстренной операции. Женщину обнаружила в невменяемом состоянии дочь Анетта. Певица нескольких дней выпивала с мужем. До брака они встречались пять лет. Поговаривали, что у Юрия сложились сложные отношения с родными Легкоступовой, в частности, новый супруг не нашел общего языка с младшим сыном вокалистки Матвеем. В семье разгорелся конфликт, после которого Валентина практически перестала поддерживать с детьми отношения.