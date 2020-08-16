Беременная Наталья Подольская подвергла себя опасности в Турции

Наталья Подольская Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Чуть больше недели назад стало известно о том, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков вновь станут родителями. И если певец пока никак не прокомментировал счастливое событие, то его супруга официально подтвердила свое интересное положение, разместив фото в купальнике. В кадре артистка демонстрирует округлившийся животик. Судя по снимку, долго ждать рождения младенца не придется. Радость материнства звезда познает ближайшей осенью. Чтобы набраться сил перед важным событием, 38-летняя вокалистка с сестрой и сыном Артемием отправилась поближе к морю.

Беременная Наталья Подольская вместе с сестрой-двойняшкой Юлией и детьми отправилась в Турцию. Певица с родственниками остановилась в пятизведочном отеле Белека. Супруга Владимира Преснякова публикует яркие кадры с отдыха.

Артистка рассказала о том, с какими трудностями пришлось столкнуться ее сестре, добираясь на курорт. "Открыли Турцию и мы, конечно, ломанулись. Папы не смогли. Мы отправились вместе с нашими тройняшками", - начала свой монолог Наталья.

Но в аэропорту всю компанию ждал неприятный сюрприз. "У дочек Юли паспорта заканчиваются в октябре. По правилам, о которых мы не знали, дети не могут лететь. Реву было. Мы грустно полетели с Темой", - добавила Подольская. Что касается Юли, то она в короткий срок смогла сделать документы детям и присоединилась к сестре.

Теперь все нежатся в бассейне и на море. Вот только поклонники переживают за певицу. Дело в том, что Подольская подвергла себя опасности. А в ее положении это никак нельзя. "Наташенька, берегите себя", "Ой, только слушала новости о вспышке коронавируса в Турции", "Наташа, не подвергайте себя и ребеночка опасности", "Хорошего вам отдыха", "Беременность вам к лицу", - пишут фоллловеры.

Отметим, 15 августа в Турции зафиксирован рекордный за последние 45 дней рост числа заболевших коронавирусом - 1256 человек. "Мы достигли самого высокого за последние 45 дней числа положительных диагнозов. Численность тяжелых пациентов, которые являются нашим критическим показателем, также растет. Давайте все вместе[приложим усилия, чтобы уменьшить количество новых пациентов, число тяжелобольных, а также смертей", - написал глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в Twitter.