Посол и бывший помощник Лукашенко Игорь Лещеня: Да, я возмущен насилием. Белоруссия - европейская страна. Но куда она от России убежит?

Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих Фото: Алексей ОСИПОВ

Игорь Лещеня – посол Белоруссии в Словакии. Он опубликовал на YouTube видеообращение к соотечественникам, в котором заявил о поддержке протестующих.

Лещеня – старейший по опыту работы посол в белорусском МИДе. В этом ранге он возглавлял белорусские посольства в Египте и Израиле. Был помощником президента Александра Лукашенко по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Работал в советских посольствах.

Радио «КП» дозвонилось до белорусского посольства в Братиславе.

- Игорь Александрович, почему вы решили выступить с таким демаршем в адрес пока еще президента Лукашенко и вообще против госсистемы?

- Хочу отметить, что, если внимательно читать полный текст моего заявления, там нет демаршей против правительства. Там есть возмущение насилием. Когда людей много, когда подавляющая часть населения выходит на улицы, то надо вспоминать то, о чем я написал далее: единственный источник власти в нашей стране – это народ. Как дипломат я - за сильную Беларусь, которая не подвержена внешним влияниям. Об этом сегодня много говорили в Минске. Я этот тезис поддерживаю. Но я считаю, что сохранение неделимой мирной Белоруссии – единственный путь к этому лежит через признание мнения людей, через то, чтобы слушать людей, уважать их волю, язык, культуру.

- Вы ведь старейший руководитель белорусского загранучреждения. Плюс вы четыре года занимали должность помощника президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Ваше нынешнее заявление напоминает демарши некоторых послов, скажем, венесуэльских, когда появился Гуайдо, они заявляли, что переходят на его сторону и не поддерживают действия правительства. За вашим заявлением таких намерений не просматривается? Не собираетесь ли вы заменить флаг государственный на бело-красно-белый над посольством?

- Пока официальный флаг тот, который есть. Пока я посол. Хотя власть может меня заменить. Как посол я аккуратно исполняю свои обязанности. Я организовал безукоризненно выборы на избирательном участке в Братиславе. Но как гражданин я не давал команды их фальсифицировать. Поэтому я - посол, который имеет свою гражданскую позицию и который будет ее отстаивать впредь. Ну, а у правительства есть свой маневр административный.

- У официального Минска уже была реакция на ваше заявление?

- Нет. Я думаю, завтра она себя не заставит ждать. Но опять-таки, источник власти – народ. Правительство должно прислушаться к народу. Грустно, если среди всей властной элиты в Минске и за рубежом это сделал только один посол.

- Вам известны результаты голосования на вашем участке?

- Да, известны. Конечно, голосование за границей не всегда может быть примером. Но здесь, в Братиславе, Тихановская получила 86 % голосов.

- Сотрудники посольства поддержали ваше заявление? Или это для них было неожиданностью?

- С сотрудниками посольства я еще не общался после того, как сделал заявление. Я думаю, это для них был глубокий шок.

- Не считаете ли вы, что ваше обращение для некоторых стран является практически официальным заявлением о том, что чиновники высокого уровня в Беларуси не поддерживают действующего и переизбранного президента?

- Это моя гражданская позиция. И остальные чиновники и послы вольны следовать ей или нет. В своем видеообращении я четко сказал, что МИД относится к силовым ведомствам. Задача силовых ведомств – защищать интересы страны, предотвращать вмешательство в ее внутренние дела, чтобы страна не поддавалась влиянию извне. Я считаю, что следовать воле народа – это самый лучший путь сохранять единство страны, ее силу и ее способность не быть поверженной влиянию извне. Это главное, это то, о чем сегодня говорили в Минске. И это то, на чем делал я упор в своем заявлении.

- Вы в отставку подавать не собираетесь?

- Я в заявлении написал, что источником власти в Белоруссии является народ. В Словакии я представляю Беларусь и ее народ. Но то правительство, которое еще у власти, оно имеет полное право отправить меня в отставку.

- Сами не уйдете?

- Ну не напишу же я своему народу. А президент и правительство могут отправить.

- Что вы имели в виду, говоря о том, что Беларусь – это западная страна?

- Я не сказал – западная. Я сказал – европейская страна. Географически Европа - до Урала. Я говорю с вами из столицы европейской страны.

- У нас рождаются не очень приятные ассоциации с событиями на Украине, когда кричали «Украина це Европа».

- Насколько я знаю, в Белоруссии сейчас так не кричат. В Белоруссии требуют справедливых выборов. Требуют наказать тех, кто виновен в насилии над людьми. Белоруссия и Россия взаимосвязаны. Я всегда говорю, что у меня есть двоюродные братья, но сейчас часть из них по национальности украинцы, часть – россияне, я – белорус. Куда Белоруссия от России убежит? Она вынуждена и по жизни должна иметь особые связи с Россией. Но Евросоюз – наш второй партнер. И мы должны сотрудничать с ним. Поэтому надо это принимать как желание белорусов, что они созрели не только колбасу есть, но чтобы их голос, их мнение уважали. Никакой геополитической подоплеки я пока не вижу.

- А какой бы совет вы сейчас дали Александру Григорьевичу?

- Объявить новые выборы. Есть такая страна – Израиль. Там Нетаньяху четвертый раз подряд формирует правительство, получая от 20 до 30 % голосов. Его еще там называют узурпатором и диктатором. Должна быть политическая культура договариваться. Правительство и власть должны отражать интересы всех слоев общества.

Проблема в том, что протест стихийный, народный. Тихановская – это символ, это не политик. У нее даже программы нет. Должны быть выборы, чтобы люди поняли, кто еще хочет быть президентом. И в самом деле, говоря о национальной безопасности, не стоит ли за ними кто. Если стоит, то кто? Они должны доказать, что они любят Белорусси. не меньше Лукашенко. И что они могут предложить лучшие перспективы. Если нет, то я уверен, что Александр Григорьевич может радоваться чистой, красивой, элегантной победе.

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