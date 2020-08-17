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«Может развиться паралич»: адвокат заявил о тяжелых последствиях приступа у Михаила Ефремова

Мосгорсуд не разрешил актеру двухчасовые прогулки на время домашнего ареста
Алена МартыноваАлена МартыноваАленаМартынова
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Мосгорсуд не разрешил актеру двухчасовые прогулки на время домашнего ареста

Мосгорсуд не разрешил актеру двухчасовые прогулки на время домашнего ареста

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Ефремов все-таки не сможет устраивать променад - так сегодня решил Московский городской суд. За актёра в зале заседаний бился его адвокат Эльман Пашаев. Он рассказал, что после приступа, случившегося на днях, прогулки артисту буквально жизненно необходимы.

- Уважаемый суд, 10 августа у моего подзащитного развились нарушения речи и нарушения в двигательной активности конечностей, - доложил юрист в суде. - Утром 11 августа у Ефремова произошло онемение правых конечностей, а когда его привезли в суд, он, как говорят в городе, отключился полностью. У нас есть эпикриз из Боткинской больницы: у Михаила Олеговича диагностировано ОНМК - острое нарушении мозгового кровообращения, что может обернуться параличом и нарушением речи. Кроме того, у Ефремова тяжелая болезнь лёгких - двухчасовые прогулки нужны ему для поездок к врачам.

В качестве аргументов адвокат предоставил медсправки, где чёрным по белому указано, что Ефремову рекомендовано наблюдение у терапевта, невролога и пульмонолога, а также расписан приём лекарств.

- Также рекомендован отказ от курения и обследование 2 раза в год, - зачитал судья.

Однако, этих аргументов оказалось недостаточно, чтобы отменить решение суда первой инстанции и разрешить Ефремову послабление режима.

Рассматривался сегодня и ещё один важный момент: сожительница погибшего курьера Ирина Стерхова вновь пыталась доказать, что являлась погибшему близким человеком. По ее словам, Сергей Захаров хоть и был женат официально, жил с ней последние 22 года. И именно она, а не супруга Маргарита, приехала к больницу к умирающему Захарову и затем оплатила все ритуальные расходы. На стороне Стерховой выступила подруга-свидетельница, которая подтвердила: пара жила долго и счастливо.

За актёра в зале заседаний бился его адвокат Эльман Пашаев.

За актёра в зале заседаний бился его адвокат Эльман Пашаев.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Однако, защитник Ефремова в пух и прах разнёс все доводы женщин.

- Ирина утверждает, что они 22 года вместе жили. Только Сергей Захаров за это время так и не развёлся, а она его у себя даже не прописала, - заявил Эльман Пашаев. - Таким образом, уважаемый суд, я полагаю, что он просто у Стерховой снимал койко-место, а значит, нет никаких оснований для признания ее потерпевшей. Все доводы надуманы, чтобы получить миллионы с моего подзащитного.

В результате суд женщине все-таки отказал. Это значит, что участвовать в деле и требовать с Михаила Ефремова компенсации морального вреда Ирина Стерхова не сможет.

Напомним, первый их четырёх родственников погибшего - старший сын Виталий - уже заявил свой иск: за гибель отца он требует с актёра 6,5 миллионов рублей. Суммы, которые намерены получить жена, младший сын и брат Сергея Захарова их адвокат Александр Добровинский пока держит в секрете.

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