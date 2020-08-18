"У нее были дикие боли": муж рассекретил последнее желание Валентины Легкоступовой

Несколько лет назад Легкоступова жила на Тенерифе, где у нее была своя вилла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Через три дня после смерти Валентины Легкоступовой ее третий муж Юрий Фирсов появился на шоу Андрея Малахова. Мужчина озвучил последнюю волю скончавшейся артистки.

Третий муж Валентины Легкоступовой, которая скончалась 14 августа в реанимации после того, как впала в кому, не находит себе места. Юрий Фирсов впервые появился на публике после смерти супруги. "Я такую вину сейчас чувствую. Валя ведь пила совсем немного. Виню себя в том, что не смог сберечь жену. Простите меня все!", - сокрушался вдовец на шоу "Прямой эфир".

Он озвучил Андрею Малахову последнее желание Валентины Валерьевны. "Валя просила, чтобы я лично развеял ее прах над Тенерифе с яхты. Клянусь вам в этом. Она все время говорила мне это - с момента наших первых встреч. У нее были такие дикие боли, поэтому она просила сжечь себя после смерти. Человек иногда проговаривает такие вещи, не понимая ничего. Никто из нас ведь не бессмертен", - разоткровенничался со слезами на глазах 57-летний Фирсов.

Несколько лет назад Легкоступова жила на Тенерифе, где у нее была своя вилла. Этот райский уголок дорог ее сердцу. Недавно артистка продала зарубежную недвижимость и перебралась в Москву. По словам вдовца, звездная супруга очень скучала по живописному острову.

Она так готовилась к новому замужеству. С Юрой познакомилась несколько лет назад в соцсетях, а когда решили расписаться и обвенчаться, артистка затеяла ремонт в своей квартирке в "Текстильщиках". И сделала из нее конфетку.

Особенно хороша спальня. Роскошная двуспальная кровать, шелковое постельное белье. Рядом - резной камин и комод из натуральной кожи. Занавески в тон покрашенным стенам. Она мечтала жить долго и счастливо.

По словам Фирсова, ничто не предвещало беды. В тот роковой день они "немного перебрали с алкоголем", а после падения артистки в ванной на скользком полу и подумать не могли, какой трагедией оно обернется. "У нее на голове не было ни крови, ни подтеков", - рассказал убитый горем мужчина.

Муж 54-летней певицы поведал, что последние дни они вместе с супругой проводили в пансионате и мечтали о шикарной свадьбе под алыми парусами. Ее планировали отметить в сентябре. "Мы с Юрой выполнили все свои кармические обязательства и теперь можем пожить для себя", - заявила после венчания в июле счастливая артистка.