Я еще больше люблю тебя, Россия!

Этот многим полюбившийся проект «Комсомолка» проводит вместе с компанией «Росгосстрах».

В прошлом году фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!» стал рекордным. Участвовали 1200 работ, голосовали — десятки тысяч человек.

Принять участие в творческом соревновании в этом году, как и обычно, может любой желающий. Присылайте снимки с изображением своих любимых мест на территории России.

Обязательно укажите, что изображено на фотографии. Где и когда она сделана. Приветствуется короткий рассказ, чем запомнилось вам место, которое вы сняли. Не забудьте указать, откуда вы, оставить свои контакты.

Все фото будут размещены на сайте «Комсомолки» - kp.ru. Оценивать их будут два жюри: одно - народное, состоящее из читателей газеты, второе - профессиональное.

Участвуйте в фотоконкурсе и получайте памятные подарки от «Росгосстраха» и «Комсомольской правды» и главный приз - тур на двоих по России в любом направлении.

Читатели сайта kp.ru также выберут своих фаворитов. Их ждет приз зрительских симпатий.

Ждем ваши работы на сайте kp.ru с 27 августа по 25 сентября. Подведение итогов - 8 октября 2020.

ЖЮРИ

Ваши работы оценят два жюри - народное и профессиональное. Народное жюри - это вся читательская аудитория «КП». Отметить понравившийся снимок легко — достаточно поставить под ним лайк. В состав профессионального жюри конкурса «Россия, я люблю тебя!» - 2020 войдут:

Федор Конюхов, российский путешественник.

Никас Сафронов, заслуженный художник России.

Анатолий Карпов, шахматист, чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер.

Дмитрий Крылов, автор и ведущий телепрограммы «Непутевые заметки».

Сергей Рязанский, летчик-космонавт, Герой России.

Сергей Жданов, фотограф-художник.

Евгений Сазонов, шеф-редактор ИД «Комсомольская правда».

Владимир Веленгурин, фотокорреспондент ИД «Комсомольская правда».

Александр Рожнов, вице-президент ПАО СК «Росгосстрах».

Председатель жюри - Владимир Сунгоркин, генеральный директор, главный редактор ИД «Комсомольская правда»

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

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