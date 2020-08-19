Александр Лукашенко: Рабочих пускают на завод через коридор агрессивной толпы, «как Гестапо»!

Александр Лукашенко на заседании Совбеза Белоруссии. Фото: REUTERS

Во вторник президент Белоруссии собрал Совет безопасности страны, на котором по видеосвязи присутствовали и губернаторы. Александр Лукашенко подробно обсудил ситуацию в республике, и общий посыл его речей – власть сдавать он не собирается.

Начал Лукашенко, конечно, с… урожая. А уже после – «пошел на протесты». И особенно возмутился ситуацией на заводах, где идут забастовки. Он заявил, что рабочих по утрам пропускают чуть ли не через коридор позора.

- Угрозы и атаки тоже нас беспокоят. На рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий... Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо! Я просто хочу выразить большую благодарность рабочим и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся.

Очень много внимания Лукашенко обратил и на участие Запада в организации и финансировании уличных протестов:

— В открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много поступает наличными. Но мы это знаем и на этом сконцентрируемся, — сказал он.

Высказался Лукашенко и по поводу саммита ЕС, на котором будут обсуждать введение санкций против Белоруссии. Он посоветовал коллегам с Запада вынести на повестку вопросы «желтых жилетов» и «ужасных беспорядков в США».

— Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Господь с ними, — заявил Лукашенко.

Прошелся он и по оппозиционному штабу, собравшемуся впервые накануне, в понедельник.

- Создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции, – возмущался президент. – Это удивительно, там уже выстроились в очередь и делят портфели. Я хочу сказать, уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим, - добавил он.

Видит Лукашенко и акции в свою поддержку.

- Нам есть на кого опереться, поэтому мы не дрогнем.

Александр Григорьевич опроверг присутствие каких-либо иностранных войск в Республике.

- Это фейки. Открытое вранье в интернете, что в Беларуси иностранные войска, российские военные. Берут колонну военной техники неизвестно когда (снятую – ред.), неизвестно на какой дороге. Не понимая, что это белорусские БТР, а не российские. И они двигались в направлении западной границы. Мы приняли решение, что нам надо принимать исполнительные меры по защите государственной границы на Западе. Сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет, – заверил Лукашенко.

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