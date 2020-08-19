Фото Бориса Корчевникова с красавицей и младенцем произвело фурор

Борис Корчевников может смело называть себя многодетным отцом Фото: Борис КУДРЯВОВ

Борис Корчевников является одним из самых обожаемых телеведущих страны. Он завидный жених. Не секрет, что артист грезит об отцовстве и мечтает создать крепкую семью. На днях Корчевников разместил снимок, который произвел настоящий фурор.

Борис Корчевников может смело называть себя многодетным отцом. Ведь у него появился еще один крестный сын. Ведущий опубликовал фото, на котором позирует с очень красивой девушкой и младенцем. "Кумовья", - подписал он трогательный кадр.

Поклонники пришли в восторг и стали отправлять кумиру десятки поздравлений в связи с радостным событием, а также пожелания поскорее найти себе жену и создать свою семью. "Жениться вам надо, барин", "Боречка, какой же вы светлый человек", "Боженька вас любит, Борис", "Лучшего крестного не найти", "Какая красивая девушка рядом с вами", "Боря, желаю вам здоровья и обрести счастье", "Пора жениться! Борис будет очень хорошим отцом", "Многодетный папочка", "Дай Бог вам всего хорошего", "Какая прелесть", - пишут фолловеры.

Кстати, публика очень переживает за Бориса. У Корчевникова за плечами есть неудачная попытка семейной жизни, о которой недавно рассказал его близкий друг. По словам Владимира Березина, ведущий программы "Судьба человека" был тайно женат на актрисе Анне-Сесиль Свердловой.

Супруги прожили вместе несколько лет, но разорвали отношения прямо перед тем, как у ведущего нашли недуг. Вскоре после развода ведущий перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. А потом очень сложную реабилитацию. Телеведущий заявил, что его состояние здоровья было крайне тяжелым, а тот период своей жизни назвал "состоянием бессилия, немощи чудовищной".

В 2019 году болезнь вернулась. Борис прошел курс лечения, из-за чего сильно поправился. Телеведущий посетовал, что самым сложным испытанием для него стала не только борьба с заболеванием, но и злые комментарии. "Мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой", - делился артист. Он также признался, что в период лечения особенно нуждался в поддержке близких и именно благодаря их любви находил в себе силы бороться дальше. Сейчас Корчевников вернулся в прежнюю форму и прекрасно выглядит.