2020-07-05T22:18:53+03:00
Звезды

Фото Бориса Корчевникова на выписке из роддома взбудоражило поклонников

Телеведущий давно мечтает обрести личное счастье
Ольга ЛИБГАРДТ
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Телеведущий Борис КорчевниковТелеведущий Борис КорчевниковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Борис Корчевников взбудоражил своих поклонников новым фото. Известный телеведущий, который крайне редко делится подробностями личной жизни, позирует у выхода из роддома.

37-летний Борис Корчевников состоял в отношениях с актрисой Анной Сесиль Свердловой. Более о сердечных делах телеведущего ничего не известно. Поклонники могут только догадываться, женат ли сейчас их кумир или нет. Меж тем свежее фото Бориса спровоцировало переполох. Корчевников снялся на выписке из роддома.

Публика принялась поздравлять звезду с пополнением. Кто-то признал в этой выписной роддом № 1 в Москве. Кто-то вспомнил, что такая же табличка висит на выписке в элитном роддоме.

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Борис Корчевников давно мечтает о семье
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"Выписная ассоциируется только с роддомом, это так?!", "Это и есть роддом!", "Такая выписная есть в родильном доме, поздравляем вас", "Дай Бог здоровья вам, от всего сердца", "Неужели малыш родился", "Кто-то родился!", "Ой, милота, красота необыкновенная очень", "Поздравляю с пополнением", "Рада,что у Вас все хорошо", - обрадовались поклонники. Корчевников никак не отреагировал на поздравления.

Отметим, о том, есть ли у него спутница жизни, Борис Корчевников не говорит. Но в 2019 году в эфире программы "Судьба человека" сказал, что потерял надежду на создание семьи. "А что мне остается? Остается только мечтать о семье", - заметил ведущий. Заводить детей с помощью суррогатной матери Борис тоже не планирует. Телеведущий высказал мнение, что роль суррогатной матери унизительна для женщины, и он не хочет брать пример с многих коллег по цеху. "Мне жалко женщину. Она недостойна такой унизительной роли", - резюмировал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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