У Бориса Корчевникова нашли коронавирус. Последнее время телеведущий приезжал на съемки больным, чем не на шутку перепугал и встревожил своих коллег.

Слухи, курсирующие в светской тусовке о том, что Борис Корчевников заразился коронавирусом, нашли свое подтверждение. Прямо во время съемок телеведущему позвонили и сообщили, что у него коронавирус, передает проект "База".

Борис рассказал о своем диагнозе коллегам, после чего уехал домой. Телеведущий живет в центре Москвы. В тот же день к Корчевникову на Тверскую приехала "скорая". Вероятно, заболевание он переносит легко, поэтому звезду не стали госпитализировать. Он лечится дома.

Стоит отметить, что многочисленные поклонники пристально следят за здоровьем телеведущего. Одно время он внезапно поправился и выглядел не очень хорошо. Тогда ему пришлось рассказать, что он борется с опухолью мозга. 2 июля 2019 года Корчевников впервые высказался о своем состоянии. "Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку", - признался он.

Телеведущий посетовал, что самым сложным испытанием для него стала не только борьба с заболеванием, но и злые комментарии. "Мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой", - поделился артист.

7 августа 2015 года в передаче "Прямой эфир" Корчевников сообщил, что 14 июля 2015 года перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. Артист сообщил, что в какой-то момент у него просто слегка зашумело в ухе. Такие ощущения бывали и раньше, поэтому сначала он не предавал этому значение, а потом все-таки обратился к врачам. После МРТ и был поставлен диагноз. "Опухоль мозга. К счастью, она оказалась доброкачественной, уже сделана операция", - отметил Борис.

Телеведущий заявил, что ему было крайне тяжело после трепанации черепа, а тот период своей жизни назвал "состоянием бессилия, немощи чудовищной". Но благодаря поддержке и любви близких звезда находила в себе силы бороться дальше. "Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в эти дни", - добавил Корчевников.