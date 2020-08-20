Михаил Ефремов с адвокатом в зале суда Фото: Иван МАКЕЕВ

Больше трёх часов Александр Кобец, тот самый тайный свидетель по делу Михаила Ефремова, отвечал на вопросы адвокатов, судьи и прокуроров. Если коротко: в день ДТП он якобы первым подошёл к джипу актера и застал Ефремова на пассажирском сиденье. При этом за рулём был какой-то другой мужчина. Александр Кобец даже готов его опознать. Осталось только найти этого брюнета с карими глазами лет 35-37.

Напомним, в зале суда свидетель сам признался, что в день аварии пил пиво, а ещё заявил, что у него проблемы со зрением. В своих показаниях он путался, то машина перевернулась на бок, то на крышу, то дверь была открыта, то говорил он с водителем через стекло.

Сразу после допроса прокурор предложила посмотреть видео с места ДТП. Суд ходатайство удовлетворил.

Александр устроился у монитора. Минут пять он сидел, уткнувшись носом в экран.

- Я себя тут не вижу. Но тут все очень мелко, - заявил Александр.

Тайный свидетель по делу Ефремова не нашел себя на видео с места ДТП. Фото: Телеграмканал Немалахов

- А других людей вы видите. Смотрите сколько их подбегает к машине Ефремова сразу после ДТП. Говорите, что вы первый? Где вы тут? - спросила прокурор.

- Меня нет на этом видео...Я уже сомневаюсь, что побежал один, я выпивший был. Я себя на видео не вижу, только своего друга Андрея. Я устал очень тут стоять, заявил Александр Кобец.

- Это не суд, а бред какой-то. Не могут видео увеличить, большой экран поставить, - возмутился Михаил Ефремов.

Потом Александр смотрел ещё видео, потом ещё одно и ещё. И нигде себя так и не увидел.

- Money, money, money, - не выдержал и запел адвокат потерпевших Александр Добровинский, явно намекая, что свидетелю заплатили за эти показания.

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