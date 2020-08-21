"Лучший муж и отец": Юлия Барановская показала футболиста, который ее не бросит

Юлия Барановская на протяжении девяти лет жила гражданским браком с футболистом Андреем Аршавиным Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Барановская тщательно оберегает личную жизнь. Но иногда она откровенничает о своих детях, которыми очень гордится. А еще телеведущая рассказывает о дорогих ее сердцу людях. На днях она поведала о том, что в ее окружении есть мужчина, в преданности котором она полностью уверена.

Юлия Барановская оставила в блоге сообщение в честь Юрия Жиркова. Он является мужем ее лучшей подруги Инны. Нападающему "Зенита" исполнилось 37 лет. Юлия трогательно поздравила спортсмена.

"Юрка, с Днем рождения. Лучший футболист, лучший муж, лучший отец, лучший крестный папа... Лучший друг, который не предает и не бросает. По себе знаю", - обратилась она к имениннику.

Она пожелала ему крепкого здоровья и жизнь без травм. "И пусть исполнится твоя мечта", - добавила Барановская.

Кстати, именно Жирковы в свое время поддержали Юлю после разрыва с Андреем Аршавиным. Инна с мужем помогли брошенной многодетной маме заново устроить свою жизнь. Кроме того, супруги являются крестными родителями детей Юлии.

Напомним, Юлия Барановская на протяжении девяти лет жила гражданским браком с футболистом Андреем Аршавиным. У них на свет появилось трое детей - сыновья Артем и Арсений и дочь Яна. Пара рассталась в 2013 году.

После расставания Аршавин обещал оказывать трем своим детям материальную помощь. Первые годы футболист действительно переводил на их счет часть своего многомиллионного заработка, однако позже решил снизить количество выплат. Сейчас футболист хочет уменьшить выплаты на детей, так как у него сократились заработки.

Изначально он перечислял Юлии в месяц фиксированную сумму в пять миллионов рублей. После развода со второй женой Алисой Казьминой, которая ему родила дочь, он через суд получил право платить в два раза меньше. Теперь он хочет, чтоб алименты на его четверых детей не составляли больше 50% его заработков. Согласно поданным документам, официально Аршавин сейчас получает около трех миллионов рублей в месяц.