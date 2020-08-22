Врагам – все, остальным - закон

Случай с "отравлением" Алексея Навального наделал шуму на всю Европу. Фото: EAST NEWS

Аккаунты патриотически настроенных граждан готовы разорваться от негодования, мол, что такое происходит? Навальный, находясь под подпиской о невыезде, свободно перемещается по стране, к нему в Омск летят бригады из лучших медицинских центров, там же на месте организуют международный консилиум специалистов, а в дополнение ко всему, презрев все нормы УПК, его вывозят за границу на чартерном рейсе специальным медицинским бортом. Мол, в стране хватает больных, а тут на ровном месте суета вокруг каталки для человека, позиционирующего себя врагом власти, да еще с неясным диагнозом.

Эмоционально разделяя это негодование, не могу не отметить, что, на мой взгляд, такое поведение властей было единственно верным в этой ситуации. Но это ведь все не в первый раз происходит. Помните, как все того же Навального с условным сроком не просто отпустили за границу лечить глаз, после того, как его облили зеленкой, а всячески способствовали этому. Загранпаспорт сделали то ли за день, то ли за два. И не к одному Навальному такое внимание – Дмитрий Быков, перекушавши чего-то, был обеспечен вниманием и медиками по самое не балуйся, Петю Верзилова тоже отправили за рубеж при якобы отравлении, про Кара-Мурзу младшего уже молчу – одно время он стал чуть ли не завсегдатаем медицинских научных центров, успешно откачивавших его и возвращавших с того света. Кровавый режим, как любят кричать, господа оппозиционеры, не желает ни сил, ни средств, чтобы не допустить их преждевременного перемещения по маршруту, откуда не возвращаются.

У больницы в Омске, куда доставили блогера, собралась толпа журналистов. Фото: REUTERS

Немного обидно, конечно. Но, честное слово, видя, как власть носится с лидерами несистемной оппозиции, нянчится, пеленает и разве что не меняет им подгузники, желания встать в их ряды, уж извините, но совсем не испытываю. Прежде всего, по той причине, что, являясь их принципиальным противником, я выступаю за ту Россию, которую строят сейчас. А несистемная оппозиция, не переставая мечтать на совах о «прекрасной России будущего», в действительности ведут борьбу именно с ней.

Смерть видного оппозиционера при таком подходе для них чуть ли не суперприз. Такой повод вывести своих сторонников или сомневающихся на улицу. Пандемия, говорите, вероятность второй волны? Так это еще лучше. Вон в США один из протестунов BLM с подтвержденным ковидом специально чихал и кашлял на полицейских в надежде заразить их.

Какой смысл власти травить Навального, находящегося на излете своей популярности? Чтобы после смерти из него попытались сделать чуть ли не знамя грядущей революции?

Специальным бортом Навального доставили на лечение в Германию. Фото: EAST NEWS

Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придётся переквалифицироваться в управдомы, - резюмировал, помнится, сын турецкоподданного. А ведь в управдомы ой как не хочется. Хотя и вариант, хоть тушкой, хоть чучелом, тут тоже явно не подходит. Для него самого, естественно. А вот для стаи товарищей…

Не думаю, что Навального отравили и его сторонники. Полагаю, что никакого отравления не было вообще. Но не случайно всякая двусмысленность или недосказанность в ситуации с Навальным трактовалась соратниками и сторонниками Навального и даже теми в оппозиции, кто за день до того плевался при его упоминании (а таких там хватает), с исключительно обвинительных позиций по отношению к действию (бездействию) власти. Что бы ни делали врачи в России, они делали все не так. Если немцы сейчас угробят Навального, то у них виноваты в этом будут все равно российские власти и врачи.

Клиника, где лечат Навального, охраняется полицией. Фото: EAST NEWS

"Друзьям все, остальным – закон", - эту фразу кому только ни приписывают: Стресснеру, Муссолини, каудильо Франко, чуть ли не римским императорам. Не суть важно. У нас, к сожалению для многих, он действует в каком-то совершенно обратном смысле. Своим – закон, врагам – все. Суперактивное меньшинство берет горлом, наглостью, нахрапом, обвинениями и угрозами. А с ними продолжают возиться, как с несмышленышами, опасаясь задавить. Или как с ночным горшком поутру, не желая расплескать до поры, до времени и до соответствующего места.

Последователи оппозиционера с плакатами. Фото: EAST NEWS

Слава Богу, за транспортировку Навального в Берлин платили не из государственных средств. Но я бы не удивился, если бы произошло и такое. Это ведь с откровенными врагами наша власть не церемонится, мочит, где находит. А эти ведь декларируют, что они тоже за Россию, и даже за прекрасную в будущем. К ним надо со всей учтивостью и деликатностью. Демократия ведь у нас, хотя и молодая еще, неопытная.

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