"Рак не вылечивается": как онкология изменила дочь Владимира Левкина

Дочь Владимира Левкина перед Новым годом узнала, что больна раком мозга Фото: Instagram.com

Дочь Владимира Левкина перед Новым годом узнала, что больна раком мозга. Вика перенесла операцию и прошла несколько курсов лучевой и химиотерапии. В лечении наметился заметный прогресс. Теперь каждые три месяца девушка будет ходить на обследования. Ведь, по ее словам, "есть высокая вероятность того, что все повторится".

Дочь Владимира Левкина мужественно борется с раком мозга. Болезнь настигла ее внезапно. Вика всегда жила активной жизнью, занималась спортом, правильно питалась. Не страдала от головных болей. О своей болезни она узнала 29 декабря.

Девушка находилась дома и занималась последними приготовлениями к Новому году, как вдруг внезапно упала в обморок. "Очнулась уже в больнице. Мне сделали КТ, которое выявило подозрение на опухоль мозга. Со мной была мама, она рассказала, что еще дома у меня случилось два эпилептических припадка", - делится она.

Сказать, что Вика пребывала в шоковом состоянии, - ничего не сказать. Ей кололи успокоительное. "Было ужасно страшно. В первую очередь, пугало то, что я никак не могу себя защитить: дома я просто резко упала, а значит, и теперь в любой момент могло случиться что-то страшное", - говорит дочь певца.

По ее словам, она понимала, что нужно не впадать в отчаяние. "Сделали МРТ, которое подтвердило наличие опухоли в правой лобной доле. Она росла очень давно, но из-за своего расположения не задевала никакие жизненно важные отделы мозга, поэтому я о ней не подозревала. Точный диагноз звучал так: астроцитома третьей степени, то есть злокачественное новообразование. В те дни много думала о том, как теперь изменится моя жизнь, что необходимо делать, чтобы выздороветь", - рассказала Вика.

Самым трудным периодом для нее стали курсы лучевой и химиотерапии: "Последняя - в таблетках, а это более щадящая история. На протяжении шести недель, с середины февраля до конца марта, я регулярно приходила в больницу на процедуры. Лучи и химия с каждым днем забирали мои силы, появились слабость, сонливость, тошнота".

Девушке с каждым днем становилось хуже и хуже, так как терапия имеет накопительный эффект. Примерно через две недели она стала замечать, что у нее стали сильно выпадать волосы, а по окончании курса она и вовсе почти облысела. Сейчас волосы отрастают, кроме тех мест, где было прямое воздействие лучевой терапии. Врачи говорят, что волосы там могут начать расти через полгода после процедур.

Финальное МРТ после всех проведенных манипуляций ей сделали в мае. Ей выдали заключение о наступлении ремиссии. Теперь она должна регулярно делать обследования. "Пока - каждые три месяца, а через год будет определена новая периодичность. Рак, увы, не вылечивается, и есть высокая вероятность того, что все повторится. Я не боюсь", - цитирует ее woman.ru.

Сейчас Вика радуется каждому дню просто потому, что проснулась. "Онкология абсолютно точно изменила меня. Я стала более счастливой, вот правда", - резюмировала дочь Владимира Левкина.