Немецкие врачи из клиники "Шарите" заявили, что Навальный был отравлен

Политик Алексей Навальный. Фото: Ирина ИВАНОВА

Прозвучало сенсационное заявление немецких врачей, которые работают в клинике Шарите. По их версии, оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. Диагностика, которую Навальному сделали в Берлине, показала, что это было отравление веществом группы «холинэстеразы».

Пока блогер остается в искусственной коме. Угрозы для жизни нет, но состояние медики оценивают как «серьезное». Также врачи не знают, какими последствиями обернется его заболевание.

Навального доставили в немецкую клинику "Шарите" в субботу. Фото: REUTERS

Но берлинским врачам тут же ответили медики из Омска, которые в первые часы спасали жизнь Навального. Они сказали, что готовы передать Германии все биоматериалы блогера и результаты исследований, на основе которых делали свои выводы.

- Простите, но нельзя стопроцентно верить этому вердикту, - пояснил «КП» политолог Александр Солуков. – Дело перестает быть медицинским. Это настоящая политика. Даже если у омских медиков есть все факты, что Навального никто не травил, в Берлине с радостью это опровергнут. И тут неожиданно в его крови и моче обнаружатся супер-шпионские яды. Якобы новые «петровы-башировы» делали вылазку в Кафтанчиково, чтобы подлить отраву в самогон. Мы сейчас увидим фантастический детектив. В итоге Москва получит новые обвинения в устранении политических конкурентов.

По версии политолога, власти невыгодно убирать Навального. А вот у Европы есть интересы, чтобы протрубить на весь мир – Навального отравили.

- Тут же понесутся заголовки во всех западных СМИ. Будут предложения ввести новые санкции. Даже если бы Навальный подхватил коронавирус или простуду – все равно бы вину записали на Кремль. Это политическая игра, - отметил Солуков.

Напомним, что из реанимации Омска Навального перевезли в Берлин. На этом настояли родственники и соратники оппозиционера. По некоторым данным, в ночь перед роковым полетом Навальный употреблял деревенский самогон.

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