Помощник Бориса Корчевникова рассказал о состоянии телеведущего

Борис Корчевников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Который день поклонники Бориса Корчевникова атакуют его блог. Народ хочет знать, как себя чувствует любимец публики. Дело в том, что не так давно стало известно об ухудшении состояния здоровья известного телеведущего.

Концертный директор Бориса Корчевникова рассказал о самочувствии своего подопечного. "Все у Бориса в порядке. Никаких осложнений. Чувствует себя хорошо", - заверил Табриз Шахиди. По словам помощника, телезвезда работает в полную силу, передает 5-tv.ru.

В свою очередь, давняя подруга артиста Алена Кравец рыдает: "До слез жалко Борю". Она шокирована новостями о состоянии телеведущего. Модель подчеркнула, что в любой момент готова протянуть товарищу руку помощи.

Светская львица знакома с Корчевниковым порядка семи лет и часто становилась гостьей его шоу. О проблемах со здоровьем у 38-летнего ведущего блондинка узнала намного раньше других, передают Дни.ру.

"Когда Боря попал в больницу, состояние было тяжелым. Мы тут же стали вспоминать про умерших от рака мозга певиц Валентину Толкунову и Жанну Фриске. Но Корчевникову помогло то обстоятельство, что опухоль была не злокачественной и что он вовремя обратился за медицинской помощью. Хотя именно тогда у него начались проблемы со слухом", - сказала Алена.

Модель подчеркнула, что в закулисье давно ходят разговоры о недуге Бориса. Якобы вопросы для гостей редакторы пишут Корчевникову на планшет.

Напомним, пять лет назад актер и телеведущий перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. Ведущий сообщал, что в какой-то момент у него просто слегка зашумело в ухе. Сначала он не придавал этому значения, а потом все-таки обратился к врачам. После МРТ и был поставлен диагноз.

Но последствия болезни, судя по всему, продолжают сказываться на здоровье любимого зрителями телеведущего. Год назад он заявил, что вновь проходил лечение. Потому заметно поправился. Телеведущий посетовал, что самым сложным испытанием для него стала не только борьба с заболеванием, но и злые комментарии. "Мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой", - делился артист.