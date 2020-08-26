«Не сошелся клином белый свет»: Первые фото со съемок фильма про Янку Дягилеву

Кира Пиевская в роли Янки Дягилевой. Фото: Ксения Угольникова Фото: кадр из фильма

Фильм Алексея Учителя «47» про транспортировку тела Виктора Цоя после смертельного ДТП начнут показывать в российском прокате 3 сентября. А в это время закончились съемки картины про еще одного культового музыканта советского времени — Янку Дягилеву, что вместе с Егором Летовым в свое время организовала мощное андеграунд-движение в Сибири, активно выступала и записала несколько колоритных альбомов.

Янка Дягилева в Ленинграде, 1989 г. Фото: Википедия

Фильм, по касательной проходящий сквозь судьбу вокалистки, был снят при поддержке Минкультуры РФ Игорем Поплаухиным. Полнометражная работа стала дебютом для режиссера, который до этого выпустил только короткометражку «Календарь»: фильм, снятый по сценарию Поплаухина, получил награду Каннского кинофестиваля в категории Cinefondation, а еще и стал победителем в номинации «лучший короткометражный фильм» на «Кинотавре».

На съемках картины. Фото: Ксения Угольникова

На главную роль режиссер утвердил молодую актрису Киру Пиевскую: 29-летняя актриса тоже дебютирует в большом кино — до этого она сыграла одну из ролей в альманахе «Голод», состоящем из нескольких новелл.

На съемках картины. Фото: Ксения Угольникова

Фильм «Не сошелся клином белый свет» не станет подробной биографией и осмыслением творческого пути Янки Дягилевой. Скорее, он затронет переживания вокалистки и ее внутренний мир. По сюжету охотники обнаруживают тело Дягилевой в реке Иня. После чего и начинается реконструкция последних дней жизни Янки, ее размышлений и встреч.

На съемках картины. Фото: Ксения Угольникова

Панк-певица путешествует из города на дачу, а потом по лесу к той самой реке — и параллельно ведет разговоры и встречает разных интересных людей: живых и не только. Воображаемых и умерших.

На съемках картины. Фото: Ксения Угольникова

Зритель окунется в хтонический, мистический и загадочный мир Сибири — мест, где выросла и сформировалась как творческая единица Дягилева. И через переживания певицы (безответная любовь, ругань и споры, проблемы с семьей и с собой) попытается понять, что и почему произошло возле той самой реки, у которой 17 мая 1991 года был обнаружено холодное тело Янки.