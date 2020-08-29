Протестующие в Белоруссии по прежнему «ждут» российскую армию Фото: REUTERS

Топливо любой «цветной революции» - фейки или вбросы дезинформации, так называемых «боевых слухов». Смута в Белоруссии не стала исключением.

Самый приятный и массовый слух – «Лукашенко только что сбежал». Обязательно находятся очевидцы, видевшие, как Батька бежал куда-то с двумя огромными чемоданами. В этот слух сейчас не верят даже самые упоротые протестующие. А вот слухи о российской армии, которую ввели в Белоруссию, циркулируют с первых дней протестов. Живьем я услышал этот фейк в драматический момент, когда толпу протестующих на площади Независимости окружил ОМОН. Пожилой мужчина в медицинской маске заявил мне, что нас окружили российские военные, потому что «столько Омоновцев в Беларуси просто не набрать»:

- В Мачулищах (военный аэродром южнее Минска – прим.авт.) россияне высадились на днях, я знаю, сослуживцы сказали.

Мужчину поддержала женщина:

- Я думаю, они давно здесь, с 10 числа.

Моя собеседница правильно указала дату – первый фейк о российском военном присутствии появился в сети 11 августа. Это была фотография военной техники, которая якобы выезжает с какой-то военной базы под Смоленском. Фейк оказался грубо сляпанным, но в революционном запале этого никто не замечает. Особенно, если ты стоишь на площади в толпе, яркость экрана смартфона выставлена на половину – чтобы дольше не садился, и тут родственники или друзья сбрасывают тебе фото «вторжения российской армии». При внимательном рассмотрении, снимок оказался скриншотом снятым с видеозаписи. Нашли и источник – парад 9 мая 2017 года в Нижнем Тагиле, идет мокрый снег, на деревьях нет листьев. Однако, сработало! Сработала и колонна военной техники, снятая в Ленинградской области. Пригодились для фальсификации и съемки дня ВДВ в Белоруссии. И даже сербский офицер в минском супермаркете, приехавший на военные игры «АрМИ – 2020» вызвал бурю эмоций и негодования – «Сербия ввела войска!».

Первый фейк о российском военном присутствии появился в сети 11 августа. Это была фотография военной техники, которая якобы выезжает с какой-то военной базы под Смоленском.

Любопытно, что заявление Владимира Путина о возможной военной помощи Белоруссии в случае каких-то экстремальных событий, волну фейков об оккупации чуть притушило. Но, просто так от этой «сладкой темы» никто отказываться не будет. Объективно, протестная активность идет на спад. И в случае окончательного провала «каляровой революции» можно предположить, кого в этом объявят виноватыми – Россию и российскую армию. Батьку нет смысл обвинять – он и так виновен по определению.

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