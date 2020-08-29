Елену Кондулайнен перевезли из больницы в реабилитационный центр

62-летняя актриса восстанавливается после инсульта Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Театре Луны, где служит Елена Кондулайнен, не исключают, что актриса сможет прийти на сбор труппы 10 сентября. Худрук театра Сергей Проханов сочинил пьесу «Шпионка», в которой Кондулайнен должна была играть главную роль. Во время обсуждения будущей постановки и знакомства с инсталляцией к спектаклю у актрисы случился инсульт.

Елене стало плохо вечером 24 июля в ресторане «Времена года» в парке им.Горького. У актрисы внезапно началась головная боль и нарушение речи как раз в тот момент, когда она произносила тост. Ей вызвали скорую, врачи заподозрили острое нарушение мозгового кровообращения.

Все случилось на глазах у ее коллег по театру. Кондулайнен отвезли в Боткинскую больницу, где она провела три с половиной недели.

В процессе восстановления случилась еще одна неприятность. Когда актриса шла в душ, она поскользнулась, упала и сломала руку. 18 августа Елену Кондулайнен выписали из больницы и направили в реабилитационный центр.

Незадолго до того, как случились проблемы со здровьем, Елена вернулась из Финляндии, где провела два месяца. В Финляндии у нее есть кооперативная квартира в так называемом актерском доме на берегу озера – что-то вроде таунхауса. Вернувшись с отдыха, Елена прекрасно выглядела, похудела. И с новыми силами рвалась к работе. Но жизнь внесла коррективы в ее планы.

Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. На счету актрисы более 40 картин, среди которых – «Сто дней до приказа», «Зверобой», «8 свиданий» и «Интерны». 18 лет назад он получила звание заслуженной артистки России.

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