«Он готов в тюрьму уже вещи собрал»: адвокат Михаила Ефремова готовит актера к худшему развитию событий

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многосерийный судебный сериал, главную роль в котором играет один из самых высокооплачиваемых актеров страны, народный артист России, Михаил Ефремов, подходит к концу. Каким он будет - решил суд. Сегодня, 3 сентября, в Пресненском суде одна из последних сцен — прения сторон. Адвокаты выскажут свое мнение о процессе и в ближайшие дни судья вынесет приговор.

Напомним, как развивались события. 8 июля на Смоленской площади джип Михаила Ефремова протаранил отечественную легковушку службы доставки деликатесов. Через три часа после аварии водитель, 54-летний житель Рязани, Сергей Захаров погиб. В это время Михаил Ефремов дал признательные показания в полиции и прошел тест на алкоголь и наркотики.

Разбитые автомобили на месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади. Фото: Роман Канащук/ТАСС

В его крови обнаружили кокаин, сильнодействующее снотворное, а также лошадиную дозу алкоголя, равною поллитровкой бутылке водки. 9 июля Ефремов был задержан и ему предъявили обвинение по статье 264 УК РФ «нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В этот же день актера поместили под домашний арест. 22 июля материалы дела направили в суд, а Ефремов отказался от признаний вины. Во время допроса в суде он воспользовался правом не давать показания против себя.

Сергей Захаров скончался в больнице через несколько часов после страшного ДТП. Фото: Личный архив

По версии адвоката актера Эльмана Пашаева, в тот день Михаил Олегович находился на пассажирском сиденье. Вот что защитник Ефремова рассказал в интервью «Комсомольской правде».

- Эльман, какие улики говорят о невиновности Михаила Ефремова?

- Два свидетеля в суде дали показания о том, что видели Михаила Ефремова именно на пассажирском сиденье. Один из них, Александр Кобец, он был очевидцем аварии. Он видел и смог описать приметы водителя джипа. Это был мужчина в возрасте от 30 до 40 лет с темными волосами. Он был одет в светлую футболку. Его показания подтверждает видео, на котором четко видно, что джипом управляет мужчина в светлой одежде с короткими рукавами. В то время как Михаил Ефремов на месте аварии был в темной футболке и черном пиджаке.

Актер Михаил Ефремов слушает своего адвоката перед началом судебного заседания. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Если за рулем был другой человек. То кто это?

- Я знаю кто этот человек. Но Михаил Ефремов запретил мне называть его имя.

- То есть он кого-то из близких друзей выгораживает. Такая версия? А он понимает, что может оказаться за решеткой?

- Да, он это хорошо понимает. Я вам больше скажу, он готов сесть в тюрьму и уже даже вещи собрал. Я с самого начала предупреждал его, что возможно такое развитие событий. Я не обещал ему оправдательным приговор.

- Сегодня будут прения сторон. Какова ваша позиция? Будет просить оправдать Михаила Олеговича?

- Я могу сказать только, что готов к прениям. Раскрывать секреты не буду, но, поверьте, сегодня будет много сюрпризов.

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