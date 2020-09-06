Стратегические бомбардировщики США отрабатывают ядерные удары по Крыму

Сразу три американских стратегических бомбардировщика В-52 (носителей ядерных бомб) шли в сторону Крыма под прикрытием нескольких истребителей «незалежной». Фото: REUTERS

В последнее время сообщения о полетах самолетов НАТО у российских границ мелькают чаще, чем сводки о погоде.

И количество таких полетов (данные Минобороны РФ) за последние 6 лет увеличилось в 8 раз!

Тут невольно напрашивается сравнение с 1941-м годом, когда накануне войны истребители Люфтваффе буквально роились у советских кордонов. А сейчас «рекордсмены» по этой части – бомбардировщики и истребители США. У этих, мягко скажем, далеко не дружественных воздушных вылазок, есть, разумеется, свой военный (да и политический) смысл и свои особенности.

Понятно, что растущая интенсивность разведывательных и тренировочных полетов иностранных лазутчиков у границ России – это форма военного давления на нее. В Пентагоне (как и в штабе НАТО) объясняют это лукаво-брехливым доводом – «растущей российской угрозой». Только ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе доказать это на фактах не могут. Миф о «российской военной угрозе» - это всего лишь лицемерный повод для оправдания существования НАТО. Ну а теперь – о некоторых особенностях воздушных маневров самолетов США и их союзников у наших границ. Если раньше они входили в международное воздушное пространство над Черным морем со стороны европейских членов Североатлантического альянса, то на днях сделали это со стороны Украины.

Сразу три американских стратегических бомбардировщика В-52 (носителей ядерных бомб) шли в сторону Крыма под прикрытием нескольких истребителей «незалежной». То есть, по сути, украинцы помогали американцам отрабатывать заходы на удар по российским объектам в Крыму и на побережье Азовского моря. Иными словами, - «пристреливались».

Навстречу этой стае вылетела группа российских истребителей, которая сопровождала иностранные военные самолеты до тех пор, пока они не ушли далеко от наших водных и воздушных границ. По этому случаю командование военно-воздушных сил Украины захлебывалось от восторга: «Такая формация из американских ракетоносцев B-52H и украинских истребителей МиГ-29 и Су-27 не на шутку взволновала российских оккупантов, которые на перехват подняли сразу 8 истребителей (4 Су-27 и 4 Су-30) и перевели в полную боевую готовность ПВО Южного военного округа». Что можно сказать на это ехидное мелкодушие киевских авиационных командиров, которые на сопровождение В-52 послали два еле-еле собранных из «чужих» запчастей и еще кое-как способных летать истребителя? Что российские дежурные силы ПВО должны были смиренно наблюдать за маневрами иностранных самолетов у наших границ?

То есть, по сути, украинцы помогали американцам отрабатывать заходы на удар по российским объектам в Крыму и на побережье Азовского моря. Иными словами, - «пристреливались». Фото: REUTERS

И еще одна злорадная чушь Минобороны Украины: «Этим успешно воспользовались самолеты-разведчики НАТО, получив всю необходимую информацию о ПВО вероятного противника». Как говорится, «Остапа понесло»: ибо даже самый бестолковый украинский спец хорошо знает, что «всю необходимую информацию о ПВО противника» получить нельзя, - российские РЛС в Крыму никогда не работают одновременно, дабы не разоблачить себя.

Ну а какой же был смысл всей этой демонстративной затеи? В Минобороны Украины, в Пентагоне и в европейском командовании ВВС США, а также в Пентагоне отвечают в один голос: «Полет проходил с целью отработать боевое слаживание украинской и натовской авиации. И подобные полеты будут повторяться». Ну а дальше - ритуальная демагогия о том, что «проверялись стратегические и оперативные возможности союзников по НАТО и партнеров для сдерживания России».

А вот тут позвольте мне несколько мыслей насчет все более растущего «авиационного давления» США на российские границы. Возмущения Москвы на сей счет уже давно стали хроническими. Вашингтон и НАТО из наших «озабоченностей» никаких выводов не делают. Наоборот, провокационное давление на Россию из поднебесья с каждым месяцем усиливается. А не пора ли нам сделать симметричные шаги? В целях сдерживания агрессивности США и защиты демократии в странах Южной Америки, передислоцировать в Венесуэлу, Никарагуа или на Кубу хотя бы по парочке наших стратегических бомбардировщиков? Ну чтобы можно было неподалеку от американских границ «проверять стратегические и оперативные возможности» союзников и партнеров России в тамошнем регионе для сдерживания США. Помните, в прошлом году Россия прислала в Венесуэлу всего лишь транспортный самолет с несколькими десятками наших военных инструкторов? Сколько панического воя в Вашингтоне было! Белый дом и Пентагон за валидол хватались! Так, может быть, пора сделать «зеркальную ответочку»? Пока американские бомбардировщики В-52 еще только «прицеливаются» к нашим объектам в Крыму и других регионах России…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…

Сергей Шойгу заявил, что в последнее время самолеты НАТО стали выполнять тренировочные вылеты с имитацией ракетных ударов по российской территории.

Такая практика НАТО настораживает, отметил он. И добавил, что раньше самолеты НАТО появлялись у наших границ реже, и это были в основном разведывательные полеты. А сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого числа самолетов.