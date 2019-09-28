Мадуро сообщил, что в Венесуэлу прибыли специалисты из России

СЕГОДНЯ 06:27 2019-09-28T06:38:04+03:00

По словам лидера Боливарианской республики, несколько дней назад в стране приземлились два самолета с военно-техническим персоналом

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил согражданам, что в Боливарианскую республику недавно прибыли два российских самолета, которые доставили в страну военных специалистов из России.

«Несколько дней назад приземлились два самолета с персоналом, оказывающим военно-техническую поддержку. Они находятся в Венесуэле», - сказал Мадуро.

По словам главы государства, российские специалисты, прилетавшие в республику в начале года, уехали, а теперь «прибыла новая команда», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце марта Соединенные Штаты и их союзники в Латинской Америке призывали Россию отозвать военных из Венесуэлы. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что российские военные специалисты находятся в Боливарианской республике на основе двусторонних договоренностей, и будут оставаться там столько, сколько понадобится Каракасу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699927" frameborder="0"></iframe> "Россия никому не угрожает" - Захарова о российских специалистах в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU