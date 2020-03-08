"Когда увидела себя в зеркале, чуть с кровати не рухнула": пластическая операция преобразила Надежду Бабкину

Надежда Бабкина по-прежнему молода и хороша собой - подтянутая, ухоженная, модная и буквально светится от счастья. Она не скрывает, что любит тратить деньги на поддержание красоты. Народная артистка скоро отметит 70-летие, но, глядя на певицу, не верится, что она давно на пенсии.

Надежда Бабкина в последнее время заметно преобразилась. Благодаря интервальному голоданию она смогла сбросить 22 килограмма, а ее подтянутому овалу лица позавидуют 40-летние.

Не так давно Надежда Георгиевна прибегла к помощи хирургов. Артистка откровенно рассказала о том, как сражается за красоту и молодость.

"Считаю, что артистам это необходимо. Я один раз делала круговую подтяжку лица. Готовила себя морально десять дней. Должна быть правильная подготовка", - рассказала вокалистка в студии программы "Секрет на миллион".

По ее словам, она не боялась ложиться под нож хирурга, но момент, когда с нее сняли повязки, не забудет никогда. У знаменитости настолько затекли глаза, что она несколько дней ничего не видела.

secretnamillion_ntv Как Надежда Бабкина сражается за красоту и вечную молодость

"Жесть была! Я ужаснулась! Просто катастрофа! Я три дня ничего не видела. Мне страшно было. Через день я пыталась открыть глаза. Через два щелка появилась. Когда я увидела себя в зеркале, я чуть с кровати не рухнула", - поделилась исполнительница.

Через две недели после пластической операции похорошевшая звезда снималась в программах. С момента операции прошло чуть меньше года. Сейчас Бабкина выглядит просто потрясающе.

И, по словам хирурга, это не предел. Со временем артистка станет еще краше и моложе, ведь результат операции окончательно будет виден через год и восемь месяцев.

Кстати, Бабкина давно перестала сушить и завивать волосы, а также призналась, что тщательно ухаживает не только за лицом, но и телом. "Делаю мезотерапию. Терплю, это болезненная процедура. Если мне попадут в сосуд, непременно будет синяк, который долго не проходит. Тело чищу, обертывание делаю, массаж, инфракрасные лучи", - делится артистка.

Она обожает гидромассаж. Эта процедура подтягивает дряблую кожу и убирает целлюлит. А вот спортом артистка не занимается из-за травмы колена. Однажды она лихо топнула ногой на сцене.

Фигуристая певица в свои 69 лет стройная, как лань. При этом она не сидит на диетах. "Сидела раньше, но они все бесполезны. Я понимаю, что надо за собой следить и правильно питаться. Я ем в течение восьми часов, а в течение 16 не ем ничего", - поделилась секретом красоты знаменитость.