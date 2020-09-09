Александр Лукашенко о жестокости милиции: «Да, переборы были»

Президент Белоруссии Лукашенко дал интервью представителям ведущих российских СМИ Фото: EAST NEWS

В интервью с известными российскими журналистами главным редактором RT Маргаритой Симоньян, корреспондентом 1 канал Антоном Верницким, ведущим «Вестей» на России 1 Евгением Рожковым и главным редактором радио «Говорит Москва» Романом Бабаяном Александр Лукашенко ответил на претензии о действиях силовиков во время несанкционированных протестных акций.

- На улицах работают ОМОН и Внутренние войска, это их задача – стабилизация обстановки. Единственное, что мне в этом не нравится – лежачего не бьют, - признался Лукашенко. - Конечно он что-то натворил, он убегал и получил. Я ребятам-омоновцам говорил, когда встречался: «Ребята, я это не приветствую, лежачего не бьют». Но ОМОН спас нас от блицкрига. У них была задача захватить правительственные учреждения. Если бы не милиция, мы бы тут не сидели. Надо было атаковать их. Но синяки от дубинок прошли. А как быть с 45-ю силовиками, которые до сих пор в больнице. Некоторые с переломанным позвоночником. Он уже к жене не подползет. Я не могу обвинить этих ребят, которые защитили не только страну, но и мир.

При этом, президент Белоруссии признал, что были перегибы в первые дни после выборов, когда уровень противостояния был очень высок.

- Да, и переборы были. И как Караев (министр внутренних дел) извинялся дважды. Я говорю: извинись, один раз извинись, если там что-то было. Он два раза извинился, - напомнил глава Белоруссии. - Надо эту страницу перевернуть. И вернуться, когда страсти улягутся. Мы выводы сделали. Вы не думайте, что мы каменные. Мы сделали выводы. Сказать "лес рубят - щепки летят" - очень грубо. Я нигде не говорю. Но по жизни всегда так бывает, что когда идет вот эта большая драка... Но то, что спасли республику, спасли страну, спасли стабильность... Я так думаю, да, не без издержек.

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