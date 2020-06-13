Мегин Келли: «Убрали «Унесенных ветром»? Уберите тогда уж сериалы «Друзья» и «Игра престолов»

Мегин Келли - одна из самых известных тележурналисток в Америке. В России она прославилась в основном благодаря нескольким интервью, которые брала у Владимира Путина в 2017 и 2018 годах. На родине ее знают еще и по сотням других интервью и передач. 49-летняя Келли становилась героиней нескольких громких скандалов: например, в 2016 году она объявила, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны гендиректора Fox News Роджера Айлза (последний был вынужден покинуть свой пост). В прошлом году об этой истории сняли фильм «Скандал», где Келли сыграла Шарлиз Терон, получившая за роль номинацию на «Оскар».

А в 2018-м уже саму Келли попросили покинуть канал NBC News после того, как она сказала в эфире, что считает приемлемым использование «черного» грима на Хэллоуин (проще говоря, когда белые люди красят лица темной краской и изображают негров). Ну, или наоборот - когда чернокожие красятся в белый цвет и изображают белых. Поднялся невероятный шум. Келли настаивала, что в ее высказываниях не было ничего расистского, и потребовала от NBC News несколько десятков миллионов долларов за досрочное расторжение контракта (а ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов немедленно предложил ей работу в России).

Сейчас Келли вновь попала в заголовки. Она оказалась одной из немногих американских знаменитостей, кто в соцсетях высказался в защиту фильма «Унесенные ветром». Напомним, стриминг-платформа HBO Max убрала легендарную картину из своей фильмотеки, сославшись на то, что в ней неправильно показаны отношения белых и чернокожих на американском Юге перед Гражданской войной. В «Унесенных ветром» обнаружили расизм. Американские киноведы и культурологи раскритиковали Скарлетт О’Хара за то, что она, хоть и находится в прекрасных отношениях со своей служанкой Мамушкой, не предлагает ей немедленное освобождение от рабства (а Мамушка этой свободы почему-то и не требует). Теперь фильм будут показывать со специальным предисловием историка, которые объяснит, как на самом деле ужасно жили рабы в Джорджии и других южных штатах.

Келли написала: «А может, нам теперь еще и убрать все фильмы, в которых женщины показываются как сексуальные объекты? (Такой взгляд на женщин приводит в бешенство феминисток. - Ред.) Угадайте, сколько тогда фильмов у нас останется? Когда же это кончится??»

Еще она, издеваясь, предложила запретить все эпизоды сериала «Друзья» - потому что все шестеро главных героев белые и гетеросексуальные. (Между прочим, одна из создательниц ситкома, Марта Кауфманн, на днях со слезами на глазах покаялась в том, что в свое время не позаботилась о расовом «разнообразии» героев).

«Еще, разумеется, придется убрать все серии «Игры престолов» - продолжает Келли. - «Все фильмы Джона Хьюза… Вуди Аллена… И так далее». (Хьюз - знаменитый американский комедиограф, автор популярнейших молодежных комедий, таких как «Клуб «Завтрак» и «Ох уж эта наука». - Ред.) «В итоге мы останемся с сериалом «Королева» и с Капитаном Америка».

«Можно ненавидеть плохих копов, расизм, сексизм, предубеждения против LGBTQ-сообщества, но при этом не цензурировать исторические фильмы, книги, музыку и живопись, которые в этом смысле небезупречны. Люди понимают, что искусство отражает жизнь… Мы развиваемся, и наши культурные критерии - тоже» - заключила Келли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расизм подкрался незаметно: В США артистов заставляют каяться, шедевры кино стирают, затравили даже Стивена Кинга

В погоне за равноправием Голливуд начал поглощать сам себя (подробности)