Дмитрий Певцов высказался о финале судебного процесса Ефремова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА, Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Певцов сорвался из-за Михаила Ефремова. Актер разразился гневной отповедью в адрес тех, кого интересует его отношение к приговору актера.

Дмитрий Певцов резко высказался по поводу приговора Михаилу Ефремову в блоге. Актер не стал подбирать слова и написал, как есть.

"Звонок: «Ваши комментарии по поводу приговора Михаилу Ефремову...». С какой целью интересуетесь? Что услышать хотите - «Мало ему, убийце, дали!» или «Руки прочь от гениального артиста"»? Или еще что-то?..", - начал свой монолог актер.

Он посоветовал всем заинтересованным прекратить "пиариться на чужом горе, беде, постигшей две семьи сразу" и призвал оставить всех в покое. По словам супруга Ольги Дроздовой, тема с Ефремовым "довольно уже «обглодана» везде, где можно и нельзя".

"Не умеете молиться, хотя бы не осуждайте, не научились любить - не мешайте другим любить и сострадать. Думаете, что боретесь со злом (или за справедливость), оборотитесь на себя - вы-то сами имеете ли право «бросить камень»? Или это право дает вам положение «четвертой власти»? Кто-то из великих отцов церкви сказал, что зло можно победить только утопив его...в любви... Попытайтесь творить дела добра, любви, надежды, веры, покаяния - почувствуете, как вам же лучше будет", - написал Дмитрий.

Напомним, 8 сентября 2020 года Михаил Ефремов Пресненским судом Москвы признан виновным в аварии, случившейся 8 июня 2020 года в центре российской столицы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и врезался в проезжавший фургон, за рулем которого сидел курьер Сергей Захаров. Водитель погиб от полученных травм через несколько часов после ДТП. Ефремова осудили на восемь лет колонии общего режима. Кроме того, он должен будет выплатить 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего по его вине водителя.

В настоящее время Михаил Олегович обживается в СИЗО. Он помещен на двухнедельный карантин. Известно, что камера у него восьмиместная, но в ней только он, русский и белорус. Оба соседа - Сергеи.

"- В последнее время он плохо спит по состоянию здоровья", - сообщила kp.ru правозащитница Марина Литвинович. По ее словам, Ефремов отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. Актер заявил, что их отношения "закончились после вынесения приговора". В настоящее время его семья ищет нового адвоката, который будет представлять интересы артиста в суде по апелляции.